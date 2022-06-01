Экономисты указали на активизацию торговли Азербайджана с Россией

01 июня 2022, 21:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Поставки зерна в Азербайджан сократились на фоне спецоперации России на Украине, но сельхозпредприятиям дали "зеленый свет" на поставки в Россию. Товарооборот Азербайджана с Россией вырос, а с Украиной резко сократился, указали азербайджанские экономисты.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля, перед началом спецоперации на Украине президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Москве Декларацию о союзническом взаимодействии. В документе 43 пункта, в которых говорится, в том числе об уважении суверенитета и территориальной целостности, центральной роли ООН в разрешении споров, безопасности в Кавказском и Каспийском регионах, содействии нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Декларация обязывает Баку соблюдать интересы Москвы и создает риск осложнения отношений Азербайджана с Турцией как членом НАТО, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

"Стороны будут содействовать развитию связей и обмену опытом в сфере агропромышленного комплекса, в том числе по вопросам поставок сельскохозяйственных товаров, использования прогрессивных технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, а также по соблюдению фитосанитарных норм", - говорится в пункте 35 декларации, опубликованной 22 февраля на сайте Кремля.

События на Украине затронули экономику Азербайджана

Спецоперация российских войск на Украине вызвала определенные экономические последствия для Азербайджана, прежде всего, речь идет о сокращении импорта зерна, отметил глава Центра исследований "Республика", члена политкомитета партии "Республиканская альтернатива", экономист Натиг Джафарли.

"Азербайджан удовлетворяет собственные потребности в зерне на 75% за счет импорта. Основным поставщиком зерна для Азербайджана является Россия, частично Украина. К примеру, из общего объема импорта зерна, который составил в 2021 году 1,140 миллиона тонн, 907 тонн пришлись на Россию. В январе-апреле 2022 года импорт зерна сократился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Официальных данных по конкретным странам нет. Но, очевидно, что с Украины поставки зерна после начала спецоперации вовсе прекратились. Из России импорт если не прекратился полностью, то существенно уменьшился, поскольку Россия сама ввела ограничения на вывоз. Азербайджану удалось частично удовлетворять потребности в зерне за счет поставок из Казахстана, которые увеличились в несколько раз. Однако на мировом рынке ситуация с поставками зерна неуклонно ухудшается, и неизвестно, насколько в дальнейшем Казахстан будет сохранять объемы поставок в Азербайджан. Пока цены на хлеб и муку в Азербайджане не увеличились. Но это, скорее всего, дело времени. И вообще у нас повышение цен на хлебобулочные изделия происходят поэтапно – сначала уменьшают вес изделий, а потом поднимают цены", – сказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, по его словам, события на Украине сильно повлияли на поставки растительных масел в Азербайджан. "В мире крупнейшим производителем растительных масел, в частности, подсолнечного и кукурузного, является Украина. Теперь на мировом рынке возник дефицит, на фоне которого растут цены. Правда, в Азербайджане эти продукты не исчезли, Украину заменила Турция, но от того, что в целом на мировом рынке цены подскочили, стоимость растительного масла увеличилась", – отметил Джафарли. По его словам, в магазинах Азербайджана цены на некоторые виды растительных масел с начала года возросли на 30-50%.

При этом резкий рост цен на нефть существенно увеличил доходы Азербайджана, и власти значительную часть из них направляют на восстановление в Карабахе, добавил Джафарли. "Для правительства восстановление территорий – сейчас приоритетная задача, как с точки зрения объективных интересов страны, так и улучшения имиджа самой власти. Потому дополнительные доходы по большей части направляются на восстановление инфраструктуры, дорог, коммуникаций и населенных пунктов на освобожденных территориях", – пояснил Джафарли.

В самом начале введения санкций против России у банков Азербайджана возникли определенные проблемы с международными операциями, указал экономический эксперт Ровшан Агаев. "Дело в том, что большинство банков Азербайджана проводили международные операции через корреспондентские счета в российских банках. И когда были применены санкции против банковской системы России, (...) проводить операции через российские банки, которые отключили от SWIFT, было уже невозможно. Также было не ясно, какие банки РФ еще могут быть отсоединены от SWIFT. Поэтому азербайджанским банкам пришлось срочно искать банки-посредники в других странах, что повлекло и повышение расходов на эти услуги. Как бы то ни было, сейчас у банков Азербайджана уже нет проблем с проведением международных операций", – отметил Агаев.

После объявления первых санкций также возникла проблема с денежными переводами из России, добавил он. "В России на заработках находятся сотни тысяч азербайджанских мигрантов. Кроме того, в России уже большая азербайджанская диаспора. И многие азербайджанцы регулярно пересылают деньги сюда родным и близким. В первое время после введения санкций переводы через системы ускоренных банковских переводов практически остановились. Но сейчас они вновь заработали. Однако есть проблемы в переводах в долларах США или евро. Деньги пересылаются в рублях, а их конвертировать в Азербайджане в доллары и манаты сложно. Если банки и конвертируют российскую валюту, то по крайне низкому курсу, потому что российская валюта (слабо) востребована", – продолжил Агаев.

При этом в связи с санкциями против России возникла угроза обесценивания активов азербайджанского государства. "В инвестиционном портфеле государственного нефтяного фонда Азербайджана - 3% акций российского банка ВТБ, которые были приобретены за 500 миллионов долларов США. Кроме того, Нефтяной фонд приобрел офисно-торговый центр "Галерея Актер", расположенный в бизнес-центре в центре Москвы на Тверской, за 133 миллиона долларов США. На фоне санкций эти активы, по сути, теряют ликвидность", – отметил Агаев.

Несмотря на санкции против России, она остается одним из ключевых торговых партнеров Азербайджана, указал экономический обозреватель агентства Turan Тогрул Джуварлы.

Так, в январе-апреле 2022 года товарооборот между двумя странами возрос почти на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув более чем 890 миллионов долларов США. Экспорт Азербайджана в РФ увеличился почти на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Эти данные корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили в Госкомтаможне Азербайджана. По итогам января-апреля 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Россией составил 893 миллиона 466 тысяч долларов, что на 6,4% больше показателя за тот же период 2021 года. При этом экспорт азербайджанской продукции в РФ за первые четыре месяца 2022 года составил 198 миллионов 866 тысяч долларов (рост на 15,3%). При этом в январе-апреле 2019 года товарооборот между Азербайджаном и Россией составил 893 миллиона 83 тысячи долларов, а объем экспорта азербайджанской продукции в Россию составил 178 миллионов 446 тысячи долларов США, сообщило ведомство.

Экономист заявил о резком сокращении товарооборота Азербайджана с Украиной

Что касается экономических отношений с Украиной, то, по словам Джуварлы, формально с января по апрель 2022 года товарооборот между двумя странами возрос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 29,1%, составив 412,2 миллиона долларов. "Однако данная динамика обеспечена за счет примерно двукратного увеличения экспорта из Азербайджана сырой нефти в стоимостном выражении. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-феврале этого года Азербайджан поставил на Украину товаров на сумму $318,6 млн. При этом, на долю сырой нефти пришлось 95,5% экспорта. В абсолютных цифрах это составило 506,3 тысячи тонн, от продажи которых Азербайджан выручил 304,5 миллиона долларов США. За аналогичный период прошлого года экспорт нефти составил примерно те же объемы, около 450 тысяч тонн, однако выручка из-за низких цен составила почти половину нынешней суммы – 160 миллионов долларов США", – сказал Джуварлы.

Он обратил внимание на то, что Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь, обеспечив топливом пожарные машины и машины скорой помощи, а также сельхозтехнику, задействованную на посевной кампании. Однако, по его словам, официальных данных об объеме этой помощи нет. Джуварлы это объяснил тем, что в текущих условиях вести такие подсчеты сложно. "Тем более что ряд АЗС украинской дочки SOCAR (Госнефтекомпании ) Азербайджана были разрушены", – пояснил он.

Как подчеркнул аналитик, статистика за четыре месяца не отражает сегодняшнего состояния торгово-экономических отношений между двумя странами. "Дело в том, что после начала (спецоперации) торговые отношения между Азербайджаном и Украиной стали резко сокращаться. В апреле импортно-экспортные операции снизились до минимума – 11,8 миллиона долларов. Наверное, в мае будет и того меньше", – предположил Джуварлы.

По его мнению, оказание Азербайджаном гуманитарной помощи Украине не может отразиться на отношениях с Россией. "Гуманитарная помощь Азербайджана никак не повышает военный потенциал Украины. У России к Азербайджану никаких претензий не может быть. Напротив, она должна благодарить Азербайджан за то, что Баку не присоединился к антироссийским санкциям, не закрыл свое воздушное пространство. Более того, в условиях ограничения транспортных коммуникаций с внешним миром Россия использует железные и автомобильные дороги Азербайджана для перевозок в направлениях Ирана, стран Персидского залива и Ближнего Востока, Турции", – сказал аналитик.

Санкции привели к росту поставок азербайджанских овощей и фруктов в Россию

С 10 декабря 2020 года Россия вводила запрет на ввоз азербайджанских томатов и яблок после случаев выявления в партиях этой продукции южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. 16 декабря 2020 года Россельхознадзор снял запрет на ввоз томатов с предприятия ООО "Агротерм", расположенного в Хызинском районе Азербайджана, 21 декабря того же года был разрешен ввоз яблок с трех предприятий в Шабранском районе Азербайджана. После этого Россельхознадзор поэтапно снимал ограничения на ввоз томатов и яблок из Азербайджана.

На фоне санкций Россия смягчила условия для ввоза фруктов и овощей из других стран, подчеркнул Натиг Джафарли. "Если раньше Роспотребнадзор был чрезмерно требователен к азербайджанским томатам или яблокам, то сейчас условия для ввоза смягчены. Это, безусловно, увеличило поставки фруктов и овощей из Азербайджана. Правда, сейчас у экспортеров возникла новая проблема, и это связано с валютными ограничениями в России. Азербайджанские экспортеры не могут конвертировать выручку в доллары. Рубль же в Азербайджане - не сильно востребованная валюта. Банки Азербайджана ее конвертируют в манаты или доллары по сильно заниженному курсу по сравнению с тем, что устанавливается Центральным банком. Вообще маржа между курсом покупки и продажи рубля в азербайджанских банках большая, и граждане, предприниматели сильно теряют при таких операциях", – добавил он.

Агаев также указал на увеличение экспорта в РФ фруктов и овощей. "В России, чтобы избежать дефицита на продовольственном рынке, дали зеленый свет ввозу фруктов и овощей из стран, которые не участвуют в санкциях. Поэтому азербайджанские томаты, огурцы, фрукты очень востребованы на российском рынке. То, что у нас на внутреннем рынке сейчас высокие цены на овощи, черешню, абрикосы, клубнику, алычу – индикатор того, что производители отправляют их в Россию. Аграрии могут быть довольны. Однако и у них возникают проблемы с конвертацией валюты. Но, думаю, они возмещают потери на курсе ростом объема продаж", – предположил Агаев.

Существенный рост экспорта сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию отметил и Тогрул Джуварлы. По официальным данным, Азербайджан в денежном выражении почти на 40% увеличил экспорт томатов в Россию, а их физический объем возрос на 30%, указал он. По его мнению, в летний сезон экспорт фруктов и овощей будет только нарастать.

По данным агентства Fineko, за январь-апрель 2022 года из Азербайджана было экспортировано 48 068 тонн помидоров на сумму 58 миллионов 217 тысяч долларов США. За первые четыре месяца 2022 года по сравнению с январем-апрелем 2021 года стоимость экспортированных томатов выросла на 37,7%, а количество – на 31%, говорится в публикации агентства АВС от 19 мая.

Азербайджанские фермеры указали на сложности при поставках продукции

Фермер из Шамкирского района Азербайджана Мустафа Багиров сообщил, что события вокруг Украины не сильно повлияли на его бизнес. "Мы поставляем на российский рынок томаты. Сейчас там спрос на нашу продукцию возрос, и цены даже немного повысились. Но возникли и некоторые проблемы. В частности, увеличилось время в пути. Дело в том, что после начала военной операции на Украине увеличился поток автомобилей в Россию через Грузию, и поэтому часть перевозчиков теперь использует транзит через Азербайджан, и это, в свою очередь, увеличивают нагрузку на нашей границе с Россией. И это увеличивает очереди. Да, груз не портится в рефрижераторах, но время-то теряется", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также указал на проблемы с конвертацией денег. "Раньше после продажи товара за рубли мы конвертировали деньги в доллары, и проблем с переводом американской валюты не было. Сейчас надо переводы делать в рублях. А азербайджанские банки переводят их в манаты по очень низкому курсу. Хранить рубли также опасно, вдруг они вовсе обесценятся. Но в целом продажи идут, и в такое неспокойное время грех жаловаться", – сказал Багиров.

Фермер из Гейчайского района Ахмед Мурадов опасается из-за событий на Украине потерять традиционный рынок сбыта своей продукции. "Мы много лет поставляли на Украину, в Харьковскую область гранаты и хурму. Последняя фура была отправлена в январе, и уже она была почти у границы России с Украиной, как все это началось. Несколько дней там грузовики простояли, пока мы искали новых покупателей в России. В итоге фрукты уже портились, и мы дали указания водителям сдать их по низким ценам в России. Естественно, ущерб нам никто не компенсировал. Теперь даже не знаем, что будет в следующем сезоне. Если даже (спецоперация) закончится, неизвестно, как там будет с безопасностью, можно ли будет проехать через Россию. Можно, конечно, и переориентироваться на российский рынок. Но и там не ясно, как будет развиваться ситуация. На российском рынке традиционно сильна конкуренция, придется осваивать новые ниши. Для малых производителей это не просто. Это крупные холдинги могут быстро решать проблемы, у них там постоянные представители", – отметил Мурадов.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.