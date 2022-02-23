Декларация Алиева и Путина вошла в противоречие с обязательствами Азербайджана перед Турцией

23 февраля 2022, 12:06

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Декларация о сотрудничестве, подписанная Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, обязывает Баку соблюдать интересы Москвы и создает риск осложнения отношений Азербайджана с Турцией как членом НАТО, указали политологи. Московская декларация серьезно ограничивает независимость Азербайджана, заявили оппозиционные политики.

22 февраля президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Москве Декларацию о союзническом взаимодействии. В документе 43 пункта, в которых говорится, в том числе, об уважении суверенитета и территориальной целостности, центральной роли ООН в разрешении споров, безопасности в Кавказском и Каспийском регионах, содействии нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Также в документе сказано о двустороннем военно-политическом сотрудничестве и об углублении взаимодействия между вооруженными силами двух стран, информировало 22 февраля агентство АПА.

Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана подытоживает отношения двух стран за последние 30 лет, считает член парламентской комиссии по внешней политике Расим Мусабеков. "Подписанный в Москве документ не первый, заключенный с Россией, и подытоживает 30-летний путь, пройденный независимыми Российской Федерации и Азербайджанской Республикой. На мой взгляд, надо отметить, что стороны заявили о самостоятельном выстраивании своей внешней политики, и уважают территориальную целостность и границы, суверенитет партнеров, невмешательство во внутренние дела", – сказал Мусабеков корреспонденту "Кавказского узла".

Он обратил внимание, что в документе не упомянут Нагорный Карабах. "В декларации нет выражений "Нагорный Карабах", "Минская группа ОБСЕ" и "урегулирование конфликта". То есть это осталось в прошлом. Декларации с Россией предшествовала Декларация о союзническом партнерстве с Турцией. Затем в Баку были заявления о планах подписать договор с Европейским союзом. То есть Азербайджан остается приверженным многовекторной внешней политике", – сказал Мусабеков корреспонденту "Кавказского узла".

Депутат назвал "неуместными" предположения, что Московская декларация влияет на Шушинскую декларацию о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией.

12 февраля Ильхам Алиев утвердил Шушинскую декларацию о союзничестве с Турцией, подписанную 15 июня 2021 года. Президент Турции Реджеп Эрдоган также утвердил этот документ, в который входит соглашение о взаимной военной помощи. Текст декларации опубликован на "Кавказском узле". "В случае, по мнению любой из стороны, угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств против ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности международно признанных границ стороны будут проводить совместные консультации, чтобы устранить эту угрозу или агрессию. Они будут выступать с инициативами в соответствии с целями и принципами Устава и оказывать друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН", - говорится в документе.

Политологи указали на минусы соглашения Алиева и Путина

Другие азербайджанские аналитики высказали отрицательное мнение о декларации, подписанной Баку и Москвой. Так, политолог Шаин Джафарли заявил, что этот документ ограничивает суверенитет Азербайджана. По его мнению, Московская декларация повторяет один из пунктов Шушинской декларации о союзнических отношениях с Турцией, основанный на азербайджано-турецком договоре от 2010 года – "Проведение консультаций и оказание военной помощи в случае угрозы одной из сторон".

По словам Джафарли, Шушинская декларация воспринимается как обязательство Турции защитить страну от российской угрозы, и после подписания декларации в Москве, становится неясным, кто и от кого будет защищаться. "Что произойдет, когда интересы этих двух государств столкнутся? Что будет делать Баку, если Анкара захочет сотрудничать с нами в каком-то вопросе, противоречащим интересам Москвы, а Москва – интересам Анкары?" – отметил Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

В абзаце Московской декларации об оказании военной помощи "в целях обеспечения безопасности, сохранения мира и стабильности", подразумевается сугубо внешняя агрессия, или, допустим, Москва может направить в Азербайджан армию, если решит, что кто-то ему угрожает, сказал политолог Шаин Джафарли.

Азербайджан проводит реорганизацию своей армии по стандартам Турции (НАТО). В то же время страна в последние годы проводила политику, снижающую зависимость от российского рынка вооружений. В подписанной с Россией декларации были согласованы вопросы углубления взаимного сотрудничества, включая проведение совместной боевой подготовки, оснащение армии современным вооружением и военной техникой, организация совместного производства различных видов продукции военного назначения, добавил он.

По мнению аналитика, декларация явно направлена на блокирование влияния Турции на азербайджанскую армию. "Акцент на сохранении и укреплении безопасности и стабильности в Каспийском регионе, уважении интересов всех прикаспийских государств также направлен на предотвращение военного присутствия Турции в Каспийском море", – подчеркнул Джафарли.

"Согласно документу, Россия и Азербайджан должны занимать одинаковые или близкие позиции по актуальным международным проблемам. Получается, что мы должны исходить из той же позиции, что Россия по Украине (Крым/Донбасс), Грузии, Сирии, Ливии, Ирану и другим проблемам. Фактически, Баку берет на себя обязательство учитывать интересы России в своей внешней политике", – добавил Джафарли.

Также он обратил внимание на пункт документа, согласно которому Россия и Азербайджан будут воздерживаться от любой экономической деятельности, которая прямо или косвенно наносит ущерб интересам другой стороны. "То есть, наряду с внешней политикой в своей экономической политике мы должны учитывать интересы России, – отметил политолог.

Политолог Фархад Мамедов выделил три пункта подписанной декларации: поддержка территориальной целостности, независимая внешняя политика и регионы, где взаимодействуют Россия и Азербайджан.

Также, по его мнению, являются важным пункт не допускать деятельность людей и организаций на своих территориях, которые действуют против другой стороны. "Посмотрим, как будет реализовываться данный пункт", – сказал Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того любопытным, по его мнению, является пункт, в котором сказано о развитии национальных меньшинств. "То есть, все вопросы с этническими группами решаются в соответствие с национальным законодательством", – объяснил Мамедов.

Оппозиция раскритиковала подписание декларации

Журналистка Хадиджа Исмайлова, неоднократно выступавшая с критикой властей Азербайджана, отозвалась негативно о подписанной между Баку и Москвой декларации. "Из того, что я поняла в этой декларации: Азербайджан поможет России обойти санкции Европы и Америки, азербайджанские банки помогут попавшим под санкции российским олигархам отмыть грязные деньги, Азербайджан не будет замещать своими нефтью и газом топливо, которое Запад откажется покупать у России. И вообще мы боимся России", – написала журналистка 22 февраля на своей странице в Facebook.

Документ, который подписали Ильхам Алиев и Владимир Путин, в будущем может причинить вред интересам Азербайджана, считает глава оппозиционной партии "Мусават" Ариф Гаджилы. "Мне кажется, что Алиев должен был найти способ уклониться от приглашения посетить Москву и подписывать там документы, которые могут демонстрировать азербайджанскую поддержку России во время ее конфликта с Украиной", – сказал Гаджилы корреспонденту "Кавказского узла".

Московская декларация серьезно ограничивает суверенитет Азербайджана, заявил глава оппозиционный Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли. "Россия получила возможность не допустить действий Азербайджана, которые, по мнению Москвы, могут противоречить стратегическому сотрудничеству двух стран. То есть, Россия может самостоятельно определить какое-либо действие Азербайджана как "вредящее партнерским отношениям", и тогда мы должны отказаться от нашего намерения", – сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Пункт о сотрудничестве в военно-технической сфере он истолковал, как обязательство закупать "негодное российское оружие" и "проводить совместные учения". "Россия будет вмешиваться в дела азербайджанской армии, обученной турецкими специалистами. Фактически создан баланс нашему союзничеству с Турцией. Это сотрудничество в значительной степени будет нейтрализовано. А положение о совместной борьбе с терроризмом и за восстановление стабильности и мира Россия сможет использовать для вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Можно сказать, что наряду с заявлением о прекращении огня в зоне карабахского конфликта от 10 ноября 2020 года, Московская декларация 2020 года является продолжением процесса возвращения российской армии в Азербайджан", – считает председатель ПНФА.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"