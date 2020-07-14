Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку

14 июля 2020, 23:01

Со времени событий «четырехдневной войны», закончившейся в апреле 2016 года заключением перемирия между участниками конфликта – Нагорным Карабахом и Арменией с одной стороны и Азербайджаном с другой, прошло четыре года. Формальное перемирие не остановило противостояние, и на линии огня регулярно гибнут военнослужащие и мирные люди. Участники конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 12 июля 2020 года ситуация вновь накалилась, теперь уже вдали от Карабаха. Как развивается конфликт, в чем видят причины воюющие республики и эксперты, стоит ли доверять официальным данным сторон - в справке «Кавказского узла».

Кто первый напал

Минобороны Азербайджана ежедневно сообщает об обстрелах своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Тавушской областью Армении. До третьей декады июня в этих сводках сообщалось о 20-30 обстрелах за сутки, но затем число ежедневно фиксируемых обстрелов выросло - в некоторые дни поступала информация о более чем 50 обстрелах, а 8 июля ведомство насчитало 78 обстрелов за сутки. 12 апреля утром Азербайджан сообщил о 43 обстрелах.

Вооруженное столкновение на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе началось днем 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в артиллерийском обстреле азербайджанских позиций. Ереван, в свою очередь, заявил, что группа азербайджанских солдат «без видимых причин» пыталась пересечь границу страны на автомобиле УАЗ. После предупреждения, оставив машину, они вернулись на свои позиции, но позднее начали артиллерийский обстрел и «повторили попытку захватить опорный пункт».

В этом столкновении два солдата погибли, еще пятеро получили ранения, сообщило азербайджанское Минобороны. Позднее еще один тяжелораненый солдат скончался. Ближе к вечеру Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 12-миллиметровых минометов село Агдам.

Эскалация конфликта

13 июля утром азербайджанские военные возобновили артобстрел на границе с Тавушской областью, — сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян: «Противник возобновил провокационные действия, продолжая артобстрел по армянским позициям. Подразделения ВС Армении дали адекватный ответ». Два сотрудника внутренних войск полиции, участвующие в боевом дежурстве на границе области, при обстреле опорного боевого пункта получили легкие ранения.

Армянские военные вечером 13 июля обстреляли села Агдам и Дондар Гушчу Товузского района, утверждает Минобороны Азербайджана. Обстрелы Агдама не прекращаются вторые сутки, - сообщает глава села. Азербайджанские военные обстреляли село Чинари в Тавушской области. Снаряд попал в жилой дом, раненых нет, заявляет Минобороны Армении. В сообщении Минобороны Азербайджана, опубликованном на сайте ведомства в 20.59 по местному времени (19.59 мск), говорится, что «в результате жестких карательных мер, принимаемых против противника, во второй половине дня 13 июля огневые позиции, радиолокационная станция разведывательного подразделения, хранилище военной автомобильной техники, танк, бронетранспортер, более двадцати военнослужащих, штаб батальона и военная инфраструктура вооруженных сил Армении были уничтожены точным огнем наших подразделений». Позднее Армения опровергла гибель своих солдат и офицеров.

Днем 14 июля Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в новых обстрелах населенных пунктов: города Берд в Тавушской области и приграничного села Дондар Гушчу Товузского района. А часть жителей попавших под обстрелы приграничных азербайджанских сел Агдам, Вахидли и Алибейли эвакуированы. Также стороны назвали имена очередных погибших при обстрелах военнослужащих. Со стороны Азербайджана это генерал-майор Гашимов Полад и полковник Ильгар Мирзаев . Со стороны Армении - майор Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян. А в результате артобстрела со стороны Армении погиб житель села Агдам Товузского района Азизов Азиз Иззет оглу 1944 года рождения.

Вдали от Карабаха

Бои идут на границах Тавушской области Армении и двух районов Азербайджана – Товузского и Газахского. Недалеко находится граница с Грузией.

Следует отметить, что Газахский район имеет два анклава в Тавушской области. Эта горная граница расположена за 170 км по прямой от Степанакерта – столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Теперь уже речь идет не столько о конфликте за Карабах или конфликте между общинами в Карабахе, сколько именно о прямом армяно-азербайджанском столкновении. В некоторых СМИ его поторопились назвать «двухдневной войной» , имея в виду 12-13 июля, однако эскалация не прекратилась и на третий день.

Что говорят о причинах

Эксперты в поисках причин нового витка конфликта двух республик сходятся с официальными оценками Армении и Азербайджана: обострение конфликта - попытка сместить акцент информационной повестки дня с политического и экономического кризиса внутри стран.

Так, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин считает, что обострение «происходит особенно на фоне каких-то экономических проблем. Здесь та же самая история - сейчас мы видим, что определенное недовольство и напряжение существует в обеих странах» .

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на внеочередном правительственном заседании 13 июля заявил: «Возможно, мы имеем дело со стилем военно-политического руководства Азербайджана, которое отодвигает на второй план внутренние проблемы путем обострения ситуации на границе. Таким образом оно пренебрегает человеческими жизнями, в том числе жизнями азербайджанских солдат, которых отправляют на осуществление бесперспективных действий».

«Армения стремится к эскалации давнего военного конфликта на фоне усугубляющихся собственных социально-экономических проблем» , - предполагает в свою очередь советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

На фоне пандемии коронавируса экономики республик находятся в ситуации спада: по данным Всемирного банка Армению ожидает годовое падение до 2,8%, а Азербайджан просядет на 2,6%, - считают аналитики Евразийского банка развития .

Верны ли официальные данные

К середине дня 14 июля 2020 года общее число жертв трехдневного конфликта на границе, по официальным данным властей двух стран, достигло 23.

14 июля был задержан бывший министр обороны Азербайджана Рагим Газиев. «По подозрению в том, что он 12 и 13 июля во время проведения боевых операций в связи с провокациями противника на азербайджано-армянской границе целенаправленно распространял через социальные сети не соответствующие действительности сведения о сути событий, совершая тем самым действия, направленные на ослабление обороноспособности Азербайджанской республики», - сказано в совместном сообщении Службы государственной безопасности и Генпрокуратуры Азербайджана. Экс-министр обороны республики ранее заявил, что азербайджанская армия потеряла в результате вооружённого инцидента на границе с Арменией 12 человек, хотя официально Баку сообщал на тот момент о четырёх погибших .



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