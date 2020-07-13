13 июля 2020, 02:04

Азербайджан обвинил Армению в обстреле села

Вооруженные силы Армении обстреляли село Агдам из минометов, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", днем 12 июля Азербайджан заявил о двух погибших в бою на участке Товузского района на границе с Арменией, еще пятеро военнослужащих получили ранения. Азербайджанская сторона расценила инцидент как попытку армянских войск "совершить наступление с целью захвата позиций на Товузском направлении". Позднее Минобороны Азербайджана сообщило о третьем погибшем.

Минобороны Азербайджана каждый день сообщает об обстрелах своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Тавушской областью Армении. До третьей декады июня в этих сводках говорилось о 20-30 обстрелах за сутки, однако затем число ежедневно фиксируемых обстрелов выросло - в некоторые дни поступала информация о более чем 50 обстрелах, а 8 июля ведомство насчитало 78 обстрелов за сутки. Утром 12 июля Азербайджан сообщил о 43 обстрелах своих позиций.

Скриншот сообщения Минобороны Азербайджана об обстреле села Агдам. https://www.facebook.com/wwwmodgovaz/Министерство обороны Азербайджана сообщило сегодня, 13 июля об обстреле села Агдам Товузского района.

"Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 12-мм минометов село Агдам Товузского района. В настоящее время оперативная обстановка вдоль линии фронта находится под контролем наших войск", - говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети Facebook.

Бой с военнослужащими Азербайджана, который последовал за артобстрелом позиций армянских войск, прошел без потерь с армянской стороны. Днем 12 июля азербайджанские военные на автомобиле УАЗ "предприняли попытку нарушения государственной границы" Армении в Тавушской области, сообщила ранее корреспонденту "Кавказского узла" Шушан Степанян.

Как сообщалось, после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии. Однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях, происходящих на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Аналитики в Баку оценили риски эскалации карабахского конфликта", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта", "Азербайджан заявил о потерях противника в зоне карабахского конфликта". 

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