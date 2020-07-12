12 июля 2020, 09:01

Азербайджан насчитал 43 обстрела на линии фронта

Позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта за сутки были обстреляны 43 раза, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 июля Азербайджан заявил о 49 обстрелах  позиций своих войск за сутки в зоне карабахского конфликта, днем ранее сообщил о 69-ти.

Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, однако вооруженное противостояние не было остановлено, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 43 раза", – сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Стрельба велась с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения Минобороны страны.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.25 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление об обстрелах.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе".

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