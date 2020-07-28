Власти Армении сообщили о деэскалации на границе с Азербайджаном

28 июля 2020, 14:31

За минувшую ночь позиции армянских военных были обстреляны 17 раз, сообщило Минобороны Армении. Нарушения режима прекращения огня продолжаются, но в последние 2-3 дня число обстрелов снизилось, заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией были обстреляны 38 раз за сутки, в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Ситуация на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении обострилась 12 июля. По официальной информации, с армянской стороны после обострения конфликта погибли шесть военных, получили ранения 39 человек, из них 36 военнослужащих, двое полицейский и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых, из них 12 человек – военные, один – мирный житель, еще четверо военных были ранены.

Ночью и утром вторника на армяно-азербайджанской границе сохранялось относительное спокойствие, азербайджанские военные произвели около 220 выстрелов по армянским позициям, сообщила сегодня пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. "Противник нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия 17 раз", - говорится в сообщении Степанян в Facebook.

Были обстреляны боевые посты, расположенные у сел Чинари, Цхуни, Зангакатун, Чива, сообщило сегодня Минобороны Армении на своем сайте.

Азербайджан продолжает обстреливать армянские позиции, но в целом обстановка стабильная, заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Вооруженные силы Азербайджана продолжают нарушать режим прекращения огня, но уровень стрельбы на сегодня - практически норма для последних 10 лет. Я имею в виду последние 2-3 дня", - цитирует ТАСС интервью премьер-министра телеканалу РБК.

По версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана утверждает, что конфликт обострился после того, как армянские военные попытались перейти в атаку, говорится в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".