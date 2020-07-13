Жилой дом в армянском селе поврежден после обстрела

13 июля 2020, 20:52

Азербайджанские военные обстреляли село Чинари в Тавушской области Армении. Снаряд попал в жилой дом, раненых нет, сообщили в Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", трое армянских военных были госпитализированы сегодня с осколочными ранениями после обстрела с азербайджанской стороны, сообщили власти Армении. Общее число жертв обстрелов 12 и 13 июля на границе Азербайджана и Армении составило 13 человек. Минобороны Азербайджана заявило, что вечером армянские военные обстреляли села Агдам и Дондар Гушчу Товузского района, и "азербайджанская сторона принимает контрмеры".

12 июля на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении произошел бой, в котором погибли два азербайджанских солдата, еще пятеро получили ранения. Позднее один из раненых умер. Сегодня Минобороны Азербайджана сообщило о новых боях и смерти четвертого солдата. Таким образом, с азербайджанской стороны четверо погибших и четверо раненых.

Село Чинари было обстреляно примерно в 16:00 по местному времени (15:00 мск). Азербайджанские военные применили 82-миллиметровые минометы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Семь снарядов 82-миллиметрового калибра и три 122-ого попали в село Чинари. Один снаряд попал в дом, пострадавших нет", - сказала Шушан Степанян, добавив, что "армянские ВС полностью контролируют ситуацию".

Глава общины Чинари Артак Папян сказал, что, по состоянию на 19:30 по местному времени (18:30 мск), ситуация остается напряженной. "Жители села находятся в своих домах, никто из села не выехал", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Село Чинари находится в 1,5 км от государственной границы и в 235 км от Еревана. В селе, по данным переписи населения 2017 года, проживает 1167 человек, говорится в сообщении на сайте Министерства территориального управления Армении.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".