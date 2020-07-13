13 июля 2020, 20:23

Минобороны Азербайджана заявило о новых обстрелах Арменией приграничных сел

Армянские военные сегодня вечером обстреляли села Агдам и Дондар Гушчу Товузского района, сообщило Минобороны Азербайджана. Обстрелы Агдама не прекращаются вторые сутки, утверждает глава села.

Как писал "Кавказский узел", трое армянских военных были госпитализированы сегодня с осколочными ранениями после обстрела с азербайджанской стороны, сообщили власти Армении. Общее число жертв обстрелов 12 и 13 июля на границе Азербайджана и Армении составило 13 человек.

12 июля на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении произошел бой, в котором погибли два азербайджанских солдата, еще пятеро получили ранения. Позднее один из раненых умер. Сегодня Минобороны Азербайджана сообщило о новых боях и смерти четвертого солдата. Таким образом, с азербайджанской стороны четверо погибших и четверо раненых.

Сегодня вечером армянская сторона обстреляла села Агдам и Дондар Гушчу Товузского района из 120-миллиметровых минометов и гаубиц Д-30, сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла".

"Азербайджанская сторона принимает контрмеры для подавления огневых точек противника", - сказали в военном ведомстве.

Глава муниципального совета приграничного села Агдам Товузского района Рахиля Аскерова рассказала, что село подвергается обстрелу вторые сутки подряд.

"Мы уже 30 лет живет в таких условиях. Уже привыкли к обстрелам. Ни раз у нас в селе дома рушились и горели под обстрелами. Но такой стрельбы не было давно. Стреляли из пушек, танков, минометов", - заявила Аскерова в 19.30 по местному времени (18.30 мск) корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, "стрельба с небольшими перерывами велась с утра 12 июля до полудня 13 июля". "И вот сегодня ближе к вечеру опять возобновилась стрельба. Стреляют из тяжелых орудий", - утверждает женщина.

После предыдущих обстрелов дома местных жителей и другие постройки не пострадали, отметила она.

"Сейчас, не знаю, мы в укрытиях. Поэтому информации о разрушениях и повреждениях пока у меня нет", - сказала глава муниципального совета.

По данным Аскеровой, в селе проживают 1700 человек, и "с начала конфликта ни одна семья не покинула село".

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о потерях противника в зоне карабахского конфликта", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Политологи в Ереване поспорили о причинах заявления Лаврова по карабахскому урегулированию".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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