На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS/Staff

13 июля 2020, 16:15

Число жертв обстрелов на границе Армении и Азербайджана выросло до 13

Трое армянских военных госпитализированы сегодня с осколочными ранениями после обстрела с азербайджанской стороны, сообщили власти Армении. Общее число жертв обстрелов 12 и 13 июля на границе Азербайджана и Армении составило 13 человек.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Армении сообщило, что два сотрудника внутренних войск полиции, дежурившие на границе Тавушской области, получили легкие ранения при обстреле с азербайджанской стороны.

12 июля на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении произошел бой, в котором погибли два азербайджанских солдата, еще пятеро получили ранения. Позднее один из раненых умер. Сегодня Минобороны Азербайджана сообщило о новых боях и смерти четвертого солдата. Таким образом, с азербайджанской стороны четверо погибших и четверо раненых.

Трое военнослужащих получили ранения при обстреле со стороны Азербайджана, сообщил сегодня губернатор Тавушской области Айк Чобанян. По его словам, раненые доставлены в больницу Берда в стабильном состоянии, угрозы их жизням нет, пишет NEWS.am.

Информацию о раненых подтвердила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. "Их жизни ничего не угрожает, у них легкие осколочные ранения", - цитирует Степанян "Sputnik-Армения".

Таким образом, число раненых с армянской стороны достигло пяти, информирует издание.

Напомним, 9 июля азербайджанские военные аналитики указали, что сохраняется угроза боев между войсками Азербайджана и Армении. Ключевым фактором эскалации при этом служит не возросшая интенсивность перестрелок на границе, а отсутствие прогресса на пути политического урегулирования конфликта, подчеркнули они.

Минобороны Азербайджана ежедневно сообщает об обстрелах своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Тавушской областью Армении. До третьей декады июня в этих сводках говорилось о 20-30 обстрелах за сутки, но затем число фиксируемых обстрелов выросло - в некоторые дни поступала информация о более чем 50 обстрелах, а 8 июля ведомство насчитало 78 обстрелов за сутки. Сегодня Азербайджан сообщил о 70 обстрелах своих позиций, в том числе из гранатометов, минометов и артиллерийских орудий.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о потерях противника в зоне карабахского конфликта", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Политологи в Ереване поспорили о причинах заявления Лаврова по карабахскому урегулированию".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

13 июля 2020, 18:30

13 июля 2020, 17:33

13 июля 2020, 17:15

  • Число умерших от COVID-19 в Азербайджане выросло до 313

    Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Азербайджане превысило 24,5 тысячи, а число смертей достигло 313. Суточный прирост числа вылечившихся от коронавируса сегодня превысил аналогичный показатель по заразившимся.

13 июля 2020, 15:48

13 июля 2020, 15:09

  • Елена Хахалева лишена статуса судьи

    Коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву за многочисленные прогулы. Доводы адвоката Хахалевой, получившей известность после сообщений о многомиллионных затратах на свадьбу дочери, коллегия сочла неубедительными.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи