Аналитики в Баку оценили риски эскалации карабахского конфликта

10 июля 2020, 04:29

Угроза возобновления масштабных боевых действий в зоне карабахского конфликта сохраняется, несмотря на вызванный пандемией кризис в Азербайджане и Армении. Ключевым фактором эскалации при этом служит не интенсивность перестрелок, а отсутствие прогресса на пути политического урегулирования, считают опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские военные аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", министерство обороны Азербайджана ежедневно фиксирует число обстрелов своих позиций в зоне карабахского конфликта. 8 июля ведомство заявило о 78 обстрелах своих позиций за сутки. Ранее в июне Минобороны Азербайджана зачастую сообщало о 20-30 обстрелах за сутки, но в третьей декаде июня число регулярно фиксируемых обстрелов выросло - в некоторые дни поступала информация о более чем 50 обстрелах.

Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, однако вооруженное противостояние не было остановлено, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Вероятность возобновления активных боевых действий между Арменией и Азербайджаном связана не с количеством ежесуточных перестрелок, а с отсутствием прогресса на переговорах по политическому урегулированию карабахского конфликта, считает военный аналитик, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

Он напомнил, что число ежесуточных перестрелок в зоне конфликта резко сократилось после октября 2018 года, после устной договоренности президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на неформальном саммите глав стран СНГ в Душанбе. Если ранее количество перестрелок в сутки исчислялось трехзначными цифрами, то после этой встречи оно снизилось в среднем до нескольких десятков.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 28 сентября 2018 года в Душанбе встретились на саммите стран СНГ, где решили создать механизм оперативной связи для предотвращения нарушений перемирия между сторонами карабахского конфликта. После этого напряженность в зоне конфликта снизилась: Азербайджан стал фиксировать не порядка 100 обстрелов в сутки, а два-три десятка. Однако член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы предположил, что если с Азербайджаном в ближайшее время не начнутся предметные переговоры, ситуация может вновь обостриться.

Возросшую интенсивность перестрелок Исазаде связывает с внутриполитической напряженностью в Армении. «На фоне кризиса здравоохранения в связи с пандемией, обвинений руководства страны со стороны оппозиции в нарушении Конституции, уголовного преследования властью своих оппонентов в Армении все сильнее обостряется внутриполитическая обстановка. В такой ситуации всегда есть соблазн отвлечь внимание от внутренних проблем на внешние, играть на чувства людей, мобилизовать их перед «вражеской угрозой» - и для этого нагнетать напряженность на фронте, - заявил Исазаде корреспонденту «Кавказского узла».

При этом Исазаде считает, что риски возобновления войны за Нагорный Карабах в нынешней ситуации невелики. «Внешние игроки, в частности Россия, ЕС и США, постараются сдержать стороны от военных действий. В сложившейся обстановке новый военный кризис в регионе с сопутствующими гуманитарными проблемами никому не нужен», - объяснил он.

Еще одним сдерживающим фактором, по мнению аналитика, служит ситуация с пандемией коронавируса: и в Армении, и в Азербайджане она складывается не самым благополучным образом, а в условиях кризиса обе стороны в возобновлении полномасштабных боевых действий не заинтересованы.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане и Армении, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

«По сути сторонам придется вести войну на два фронта – против друг друга и против эпидемии», - отметил Исазаде.

Критика деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, прозвучавшая на днях со стороны Ильхама Алиева, не является анонсом войны, полагает эксперт.

«В принципе сопредседатели Минской группы ОБСЕ недееспособны наверное лет уже 15, и сейчас президент Азербайджана просто назвал вещи своими именами. Однако его слова не обязательно означают конец переговорам: это может быть концом нынешнего переговорного формата и формированию новой площадки для мирного процесса в новой конфигурации международных посредников», - считает Азад Исазаде.

Азербайджан не изменит свою позицию по карабахскому урегулированию, поскольку она справедлива, заявил Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам 6 июля. Он раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за пассивность. «Конфликт должен решаться в рамках территориальной целостности Азербайджана (...) МГ ОБСЕ не реагирует на заявление армянского премьера о том, что “Карабах – это Армения”. Это заявление срывает переговоры и делает их бессмысленными. Сегодня фактически нет переговоров по урегулированию, никакого толка от видеоконференций министров иностранных дел Азербайджана и Армении тоже нет. Это лишь имитация деятельности МГ ОБСЕ», -цитирует слова Алиева агентство Turan.

В то же время он признал, что риск возобновления полномасштабной войны сохраняется, пока конфликт не урегулирован политическими средствами. «Война может начаться в любой момент. Любая локальная стычка может перерасти в боестолкновения, в которые могут быть вовлечены все более подразделений по всей линии фронта. Может наступить такой момент, что политикам не удастся остановить военных: никто не захочет уступать и боестолкновения выльются в масштабную войну», - объяснил военный эксперт.

Избежать войны позволит запуск реального политического процесса и разработка "дорожной карты" - плана мер, предусматривающих освобождение территорий вокруг Нагорного Карабаха, разблокирование коммуникаций, возвращение переселенцев и установление временного статуса региона с международными гарантиями безопасности.

Последние шаги армянской стороны способствуют нарастанию напряженности в зоне конфликта, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы. Примерами таких действий он назвал участие Никола Пашиняна в инаугурации нового президента непризнанной НКР и объявление о начале строительства третьей автомобильной дороги из Армении в Нагорный Карабах.

«(Эти действия) являются демонстративными шагами, вызовом Азербайджану. Армения вообще уклоняется от предметных переговоров по политическому урегулированию, Ереван даже принял в штыки озвученные Сергеем Лавровым принципы поэтапного урегулирования конфликта. С другой стороны, планы Еревана построить новую дорогу в Нагорный Карабах, вызвали осуждение со стороны Европарламента. Возможно, Армению к деструктивным шагам подталкивает сложная внутриполитическая ситуация, однако и в Азербайджане не все просто. И здесь общество устало от бесплодных переговоров и требует от власти конкретных шагов по деоокупации хотя бы районов вокруг Нагорного Карабаха», - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Процесс урегулирования карабахского конфликта проходит на основе так называемых "Мадридских принципов", которые были выдвинуты Минской группой (МГ) ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновлены в 2009 году. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Россия, США и Франция. Азербайджан принимает "Мадридские принципы" с оговоркой, что Нагорный Карабах может быть только в составе Азербайджана, допуская его самую широкую автономию. Армения также признает основы "Мадридских принципов", но с противоположным условием.

Критика Ильхамом Алиевым Минской группы ОБСЕ отражала именно эти настроения азербайджанского общества, считает политолог. "На этом напряженном фоне вокруг карабахского конфликта любая искра может разгореться в большое пламя войны. Другой вопрос, насколько она будет продолжительной - дело даже не в ресурсах сторон, вопрос в реакции международных игроков, и в первую очередь России", - отметил он.

Сложившийся статус-кво всегда будет источником угрозы новой войны, уверен Джуварлы. "Прочный мир возможен только при условии начала политического урегулирования, определения поэтапных шагов по возвращению под контроль Баку районов вокруг Нагорного Карабаха, восстановлению коммуникаций, реинтеграции территорий, возвращения переселенцев, предоставления региону временного статуса - и на этой базе начала поиска формулы окончательного устройства Нагорного Карабаха", - заключил эксперт.

Периодические инциденты на армяно-азербайджанской границе могут привести к локальным обострениям, но эскалации конфликта не будет, заявили в январе опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Ереване.

Ситуация в Нагорном Карабахе во многом зависит от поведения ведущих мировых держав, считает глава Центра политических и экономических исследований Far Centre Хикмет Гаджизаде.

«При этом решающее влияние в регионе сохраняет Россия, однако для нее важна консервация ситуации в состоянии "ни войны, ни мира", которая позволяет оказывать давление как на Ереван, так и на Баку. В Азербайджане есть мнение, что из-за прозападного курса Пашиняна Кремль в случае войны может занять нейтральную позицию - и в результате военных успехов Баку добиться смещения правительства Пашиняна. Я с этим не согласен: у Москвы много других рычагов давления на нынешнее руководство Армении и Россия вряд ли станет сдавать своего союзника на Южном Кавказе», - сказал Гаджизаде корреспонденту «Кавказского узла».

Большую войну в регионе державы постараются не допустить, но локальные военные операции, какие происходили в апреле 2016 года, всегда возможны, отметил он. «И динамика перестрелок ни о чем не говорит - когда ситуация созревает до горячей точки достаточно и одного выстрела», - добавил Гаджизаде.

В ночь на 2 апреля 2016 года в зоне карабахского конфликта начались бои с применением танков, авиации и артиллерии. 5 апреля стороны конфликта заявили о перемирии. "Кавказский узел" подготовил хронику "Обострение конфликта в Карабахе. Апрель 2016: хроника".

"Кавказский узел" размещает новости о событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война".