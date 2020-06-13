Степанакерт обосновал необходимость новой дороги в Армению развитием юга Нагорного Карабаха

13 июня 2020, 19:30

Строительство автотрассы Капан-Гадрут поможет реализации новых социально-экономических программ, расширит рынки сбыта для фермеров, а осуждение этого проекта Азербайджаном и докладчиками Европарламента наносит ущерб мирному процессу урегулирования конфликта, заявили карабахские политики.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Нагорный Карабах в 2019 году вели переговоры о строительстве 150-километровой дороги из Капана в Гадрут. 5 июня президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил о решении построить новую трассу. МИД Азербайджана 11 июня назвал это решение нарушением международного права. Такое решение требовало согласования с азербайджанскими властями, заявили докладчики Европарламента Желяна Зовко, Траяна Басеску и Марина Калуранд.

Новая дорога свяжет южные районы Нагорного Карабаха – Гадрутский и Кашатагский – с Сюникской областью Армении. Сейчас между Арменией и Нагорным Карабахом имеются две трассы: западная Горис – Степанакерт и северная Варденис – Мартакерт.

Новая дорога расширит рынки сбыта для карабахских фермеров

Докладчики Европарламента, осудившие начало строительства новой дороги, должны были исходить из прав местных жителей, считает омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

«Это тот случай, когда международное сообщество не только не помогает арцахцам (Арцах – самоназвание Нагорного Карабаха, – прим. "Кавказского узла") защитить свои права, но и пытается помешать», – заявил корреспонденту «Кавказского узла» Артак Бегларян.

Он указал на то, что заявление трех членов Европейского парламента о строительстве дороги практически полностью повторило азербайджанские тезисы. «Что приводит к обоснованному подозрению в том, что оно было написано в Баку. Однако самое печальное то, что европейские официальные лица, призванные защищать универсальные права человека, не только не сказали ни слова о правах жителей Арцаха, живущих в условиях международной изоляции и угроз со стороны Азербайджана, но даже решили осудить наши собственные программы развития», – сказал Бегларян.

«Если фигуры, представляющие международное сообщество, не посещают Арцах, не поддерживают защиту наших прав, не сдерживают […] агрессию Азербайджана, не благодарят Армению и армян всего мира за выполнение своих международных обязательств, то, по крайней мере, они должны молчать и не подливать масла в огонь азербайджанской антиармянской агрессивной политики», – высказал свое мнение Артак Бегларян.

Омбудсмен также указал на то, что в мире «должны хорошо понимать, что такое ограничения и изоляция, особенно сейчас, в разгар пандемии коронавируса». «Народ Арцаха имеет все права решать вопросы обеспечения своей безопасности, развития и защиты прав человека. Тех, кто этого не понимает, мы просим нам не мешать», – подчеркнул Артак Бегларян.

К 13 июня в Нагорном Карабахе число заражений коронавирусом составило 68. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Нагорном Карабахе и Армении, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новая дорога имеет решающее значение для экономического развития слаборазвитой южной части Нагорного Карабаха, указал независимый политолог Тигран Григорян. «Это выведет сотни людей из бедности, создаст экономические возможности для появления самодостаточных домохозяйств. Тысячи фермеров получат возможность доставлять свою сельскохозяйственную продукцию на рынки Южной Армении», – заявил корреспонденту «Кавказского узла» Тигран Григорян.

По его словам, большинство международных игроков больше обеспокоены реакцией Азербайджана, чем фактическими потребностями людей, живущих в зоне конфликта. «Это главная причина, по которой Нагорный Карабах остался один в борьбе с пандемией. Для международного сообщества Нагорный Карабах – это спорная территория, серая зона, геополитическая головная боль. Права и нужды людей, живущих в Арцахе, даже не являются частью разговора. Если мы хотим добиться прогресса в мирном процессе, это отношение должно измениться», – считает политолог.

Как заявил 5 июня президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, строительство новой автотрассы начнется уже в этом году. «Строительство автомагистрали начнется в этом году, и ознаменует собой начало нового этапа развития южной части Арцаха, где будут реализованы масштабные программы социального и экономического характера», – заявил Араик Арутюнян, слова которого привело местное правительственное издание «Азат Арцах».

«Новая магистраль будет иметь стратегическое и жизненно важное значение для социально-экономического прогресса двух армянских республик», – написал на своей странице в Facebook министр территориального управления и инфраструктуры Республики Армения Сурен Папикян.

МИД и депутаты в Нагорном Карабахе возмущены позицией Азербайджана и докладчиков Европарламента по поводу новой дороги

Заявления азербайджанского МИД и депутатов Европейского парламента относительно строительства новой дороги «лишены всякого правового основания и логики», прокомментировало 12 июня МИД Нагорного Карабаха.

«В первую очередь, важно подчеркнуть, что строительство новых дорог и осуществление других коммуникационных проектов в Республике Арцах (Нагорный Карабах), необходимых для обеспечения ее безопасного развития и повышения возможностей для свободного передвижения граждан, является суверенным правом и обязанностью властей Арцаха. Призывы согласовывать какие-либо проекты Республики Арцах с соседним Азербайджаном лишены всякого правового основания и логики», – говорится в тексте распространенного заявления карабахского МИДа.

В нем высказывается мнение, что Баку манипулирует отдельными принципами международного права. «Азербайджанские власти даже не скрывают, что рассматривают блокаду, в том числе воздушную, в качестве составной части своей общей стратегии», – подчеркивает МИД.

По поводу заявлений евродепутатов МИД Нагорного Карабаха счел их «частным мнением, которое не соответствует ранее принятым документам Европейского парламента, в том числе резолюциям о недопустимости блокады Арцаха».

«Тот факт, что некоторые из авторов заявления удостоены государственных наград Азербайджана, во многом объясняет, почему их позиция полностью совпадает с позицией официального Баку», – отмечает дипломатического ведомство. Он подчеркивает, что заявление депутатов Европарламента «противоречит терминологии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и вводит в заблуждение международное сообщество относительно сути азербайджано-карабахского конфликта, и в реальности наносит ущерб мирному процессу».

«Попытки изоляции целого народа, угрозы его физического уничтожения, препятствование реализации индивидуальных и коллективных прав людей являются пережитками прошлого и не могут иметь место в современном мире», – говорится в комментарии МИДа Нагорного Карабаха.

Того же мнения придерживаются и депутаты парламента Нагорного Карабаха. «Мы придаем большое значение шагам по защите прав человека в разных странах мира и строительству новой дороги, связывающей Республику Арцах с Республикой Армения, и вновь подтверждаем нашу поддержку подобным усилиям», – говорится в заявлении фракций Национального Собрания Нагорного Карабаха от 12 июня (парламент Нагорного Карабаха 7-го созыва по итогам выборов 31 марта состоит из пяти фракций – «Свободная Родина – Единый гражданский альянс», «Единая Родина», «Справедливость, АРФ «Дашнакцутюн» и «Демократы»).

Депутаты подчеркнули, что они подтверждают приверженность Нагорного Карабаха мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ и придают важность полноценному участию официального Степанакерта во всех этапах переговорного процесса.

«В то же время констатируем, что вышеупомянутое заявление трех депутатов Европарламента является весьма субъективным и предвзятым по своему характеру, а подобные подходы, как показал опыт, всегда оказывали негативное влияние на усилия, направленные на сохранение мира и стабильности в нашем регионе, в направлении которых на протяжении многих лет осуществляют свою деятельность страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ. О субъективном подходе вышеупомянутых депутатов свидетельствует и то, что агрессивная и армяноненавистническая политика Азербайджана никогда не удостаивалась от них никакой реакции», – говорится в тексте заявления фракций.

Парламентские структуры Нагорного Карабаха призвали общественных и политических деятелей «осудить любой подобный шаг, строго следуя нормам и принципам международного права», отмечается в заявлении, опубликованном на сайте карабахского парламента.