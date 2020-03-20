Турбизнес в Нагорном Карабахе терпит бедствие из-за коронавируса

20 марта 2020, 04:55

Начало туристического сезона в Нагорном Карабахе перенесено с марта на май из-за распространения коронавируса. Угроза новой инфекции практически парализовала работу малого бизнеса в сфере туризма, поскольку поток заявок на путевки резко прекратился, рассказали "Кавказскому узлу" предприниматели.

Как информировал "Кавказский узел", министерство культуры Нагорного Карабаха с 14 марта отменило все массовые мероприятия для предотвращения распространения коронавируса. Также власти с 16 марта закрыли все общественные учреждения, а министерство образования заявило о готовности продлить школьные каникулы. Власти Степанакерта приняли решение приостановить работу детских и молодежных учреждений, включая библиотеки, культурные и образовательные центры.

Что собой представляет новый вирус, как он распространяется на Южном и Северном Кавказе, какие необходимы меры профилактики, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны "Кавказским узлом" в материале "Коронавирус. Горячие линии".

В Степанакерте турагентство «ВарандаТравел», которое относится к малому частному бизнесу, практически осталось без работы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" директор турагентства Арус Адамян. "На данный момент наше агентство почти не имеет работы, есть лишь несколько заявок на приобретение туров на лето", - сказала она, добавив, что "в основном работаем онлайн или по телефону".

По ее словам, туры граждан, запланированные на начало апреля, будут отложены. "По сравнению с прошлым годом в этом году планировавших туристические поездки весной было намного больше, но из-за эпидемии одним разом все пошло на спад, - отметила Адамян. - Сейчас мы планируем наши программы на лето. Все весенние туры переносятся на лето, потому что до середины апреля понятно, что заявок не будет. С мая месяца есть надежда, что у нас начнется активная работа".

Относительно финансового ущерба директор заметила, что "нет туристов - нет дохода", но несмотря на это, она будет продолжать платить зарплату работникам.

Адамян пояснила, что ее турагентство путевки предоставляет в виде открытого ваучера, и туристы могут воспользоваться туром, когда им будет удобно.

Ввиду того, что резко прекратились заявки на туристические путевки, агентство «Анаит-тур» в Степанакерте прекратило свою деятельность до тех пор, когда угроза распространения коронавируса не пойдет на спад, сообщил директор агентства Нарек Даниелян "Кавказскому узлу".

Он отметил, что его агентство - это частный бизнес, который работал только с иностранными туристами и с зарубежными турами. По его словам, под Новый год было предоставлено много туристических путевок, но после новогодних праздников поток заявок заметно сокращался.

"Разумеется, пандемия такого масштаба, которая охватила страну, не может не оказать отрицательного влияния на развитие туризма и связанную с ней сферой обслуживания, - сказал руководитель Агентства по развитию туризма и культуры Нагорного Карабаха Сергей Шахвердян "Кавказскому узлу". - Что касается Арцаха, то мы не можем быть в отрыве от общетуристических тенденций, и у нас так же произошел резкий спад туризма. Это связано с тем, что практически закрылись и воздушные ворота Армении. Некоторая надежда в Арцахе есть на то, что мы сумеем как-то стабилизировать ситуацию за счет внутреннего туризма из Армении".

Связь Нагорного Карабаха с внешним миром проходит наземным путем только через Армению - это автодороги Степанакерт - Горис и Мартакерт - Варденис.

"Уже сегодня можем говорить об огромном ущербе экономике туризма, нанесенный коронавирусной инфекцией... Все гостиничные хозяйства чувствуют на себе этот ущерб... Но с уменьшением масштабов пандемии произойдет постепенная стабилизация ситуации", - считает Шахвердян.

По его словам, государство должно принимать во внимание, что гостиницы - это учреждения, где работает много людей, и в случае приостановки их деятельности большое количество людей останутся без работы и соответственно без зарплаты, что может стать большим фактором социального напряжения.

«Кроме того, ущерб, который несет сфера туризма, гостиничный бизнес, связан с государственными решениями о том, чтобы приостановить въезды иностранных граждан в страну... Поэтому я полагаю, государство должно оказать содействие в стабилизации бизнеса сферы туризма, подумать о компенсации со своей стороны", - отметил он.

Начало туристического сезона сдвинулось к лету

Министерство культуры Нагорного Карабаха в связи с угрозой распространения коронавируса приняло решение о введении ограничительных мер, сообщил "Кавказскому узлу" министр культуры Лерник Ованнисян. "Массовые мероприятия отменены, предварительно, на месяц, также закрыты все музеи и заповедники для посетителей на этот же срок", - сказал он.

В январе 2020 года в Нагорном Карабахе был зафиксирован 40%-ный рост числа иностранных туристов по сравнению с январем 2019 года. Однако уже в феврале этого года по сравнению с прошлым годом число иностранных туристов уменьшилось на 14%, сообщил "Кавказскому узлу" начальник управления по туризму Минкультуры Нагорного Карабаха Артак Григорян.

"Коронавирусная инфекция в других странах сильно повлияла на туристическую сферу нашей республики. Уже в феврале статистика показала, что количество иностранных туристов намного меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Хотя итоги марта месяца еще не подведены, однако уже ясно, что в марте также будут низкие показатели по сравнению с прошлым годом", - пояснил он.

В 2019 году Нагорный Карабах посетили более 41 тысячи иностранных туристов, а показатели внутреннего туризма минимум в три раза больше, уточнил Григорян.

Он пояснил, что в преддверии нового туристического сезона проводились подготовительные работы, связанные с проведением различных маркетинговые мероприятий в Нагорном Карабахе и в Армении, были запланированы паломнические туры.

"Однако открытие туристического сезона в Арцахе [Нагорном Карабахе] отложено по крайней мере до 1 мая. Но мы активно поддерживаем связь с нашими коллегами в Армении, турагентствами в различных странах, разрабатываем программы, обсуждаем идеи на будущее, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад", - сказал Григорян.

В связи с угрозой распространения коронавируса все въезжающие на территорию Нагорного Карабаха проходят медобследование на контрольно-пропускном пункте, отметил он.

"Туристический сезон планировалось открыть мероприятием в заповеднике и музее "Тигранакерт" в Аскеранском районе, однако все отменено", - рассказала "Кавказскому узлу" начальник госслужбы по охране исторической среды при министерстве культуры Нагорного Карабаха Армине Айрапетян.

По ее словам, кроме "Тигранкерта", также закрыт для посещения Княжеский дворцовый комплекс мелика (князя) Егана в селе Тог Гадрутского района.

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