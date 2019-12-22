Власти Нагорного Карабаха решили увеличить зарплаты бюджетникам и пенсии

22 декабря 2019, 04:50

Парламент Нагорного Карабаха утвердил проект государственного бюджета на 2020 год, в котором предусмотрено увеличение пенсий и зарплат.

Бюджет принят с профицитом, доходы в нем (120,9 млрд драмов или 252,8 млн. долларов) превышают расходы (120,8 млрд драмов или 252,6 млн долларов). За проект закона «О государственном бюджете Республики Арцах на 2020 год» проголосовали 24 депутата, 3 - "против", передает корреспондент "Кавказского узла".

В принятом проекте бюджета здравоохранению выделено 7 млрд 280 млн драмов, что, по сравнению с 2019 годом, больше на 504 млн драмов. Образованию выделено 16 млрд 34 млн драмов, что на 1,5 млрд больше, чем в текущем году.

Сфере культуры предоставлено 2 млрд 240 млн драмов, вместо 2 млрд 122 млн драмов, выделенных в 2019 году.

Выступая в ходе заседания парламента, президент Нагорного Карабаха Бако Саакян отметил, что с 1 января 2020 года, планируется увеличить пенсии более 23 500 пенсионерам в среднем на 10%, на что из госбюджета будет выделено дополнительно 1,2 млрд драмов.

Также заработная плата около 3600 учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях, будет увеличена на 10%, на что планируется выделить более 700 млн. драмов.

Минимальная заработная плата будет составлять 68 000 драмов вместо нынешних 55 000 драмов.

Президент Нагорного Карабаха отметил в своем выступлении, что «в центре непосредственного внимания властей будут сферы армейского строительства, безопасности и гражданской обороны, предусматривается осуществить разные программы, направленные на последовательное повышение боеспособности армии, оснащение вооруженных сил современной военной техникой, укрепление и модернизацию системы гражданской обороны, решение социальных проблем ветеранов и инвалидов».

Напомним, что в госбюджете на 2019 год впервые за всю историю республики доходы превысили расходы.