Карабахские школьники прекратили акцию против малых ГЭС

31 января 2020, 05:34

Старшеклассники школы Карвачара прекратили акцию против строительства малых ГЭС и заявили о намерении создать мониторинговые группы по экологической безопасности гидроэлектростанций в Нагорном Карабахе.

Как сообщал "Кавказский узел", старшеклассники школы Карвачара устроили акцию в поддержку активиста Александра Кананяна, который требует прекратить строительство малых ГЭС в Нагорном Карабахе. 29 января они отказались идти на уроки.

Житель города Карвачар, политолог Александр Кананян 21 января объявил голодовку с требованием прекратить строительство малых гидроэлектростанций на реке Трту (Тертер) и проверить экологическую безопасность всех ГЭС в регионе. Работа малых гидроэлектростанций в Нагорном Карабахе возможна только при соблюдении всех экологических норм, но их закрытие навредит экономике, считают участники прошедшего в Степанакерте круглого стола.

Школьники Карвачара продолжили забастовку 30 января. В этот же день у них была встреча с омбудсменом Нагорного Карабаха Артаком Бегларяном, после которой преподаватель истории карвачарской школы Давид Егиазарян написал на своей странице в Facebook, что школьники прекратили акцию протеста и решили начать ходить на занятия.

Егиазарян отметил, что встреча прошла в атмосфере взаимного уважения, школьники Карвачара договорились с омбудсменом поддерживать постоянные отношения и вместе претворять в жизнь важные общественные задачи.

"Старшеклассники решили создать несколько наблюдательных групп, которые будут состоять исключительно из школьников и выполнять разные функции: мониторинг экологии, состояния природы, соблюдения экологических норм в работе малых ГЭС, изучать международный опыт по проблемам малых ГЭС, а также проводить различные мероприятия по восстановлению экологии", – рассказал Егиазарян корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что карабахские школьники отметили, что остались довольны встречей с омбудсменом. Состоялся обмен номерами телефонов, также была высказана идея первой совместной акции в виде посадки саженцев в зонах, которым был нанесен ущерб при строительстве малых ГЭС.

"Детей удалось убедить, что акция вредит учебному процессу, и что это не лучший способ выражения протеста. Однако, надо отметить, что дети настроены решительно и их волнует состояние экологии своего края. Хотя некоторые силы пытаются придать действиям школьников политический окрас, но это не так", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" преподаватель карвачарской школы Нелли Даниелян.

Между тем правительство Нагорного Карабаха 30 января распространило сообщение о создании независимой комиссии из числа экологов, экономистов, специалистов по управлению водными ресурсами и энергетических систем. Оно также гарантировало, что приостановленное строительство малых гидроэлектростанций не возобновится, и призвало общество и экспертные круги высказать предложения по сохранению природы Нагорного Карабаха.