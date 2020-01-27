Участники круглого стола поспорили о рисках карабахских малых ГЭС

27 января 2020, 02:56

Работа малых гидроэлектростанций в Нагорном Карабахе возможна только при соблюдении всех экологических норм, но их закрытие навредит экономике, отметили участники прошедшего в Степанакерте круглого стола. Политолог Александр Кананян сообщил, что продолжает голодовку.

Как писал "Кавказской узел", житель города Карвачар, политолог Александр Кананян 21 января объявил голодовку с требованием прекратить строительство малых гидроэлектростанций на реке Трту (Тертер) в Карвачарском районе Нагорного Карабаха и проверить экологическую безопасность всех ГЭС в регионе. Омбудсмен Нагорного Карабаха инициировал переговоры Кананяна с правительством, которое сообщило о приостановке строительных работ. 24 января Кананян встретился с госминистром Нагорного Карабаха Григорием Мартиросяном. При этом он отказался прекратить голодовку, пока не будет принято решение об остановке работы гидроэлектростанций.

По инициативе непарламентской партии "Доверие" в Степанакерте 25 января прошел круглый стол на тему: "Возможности внедрения экосистемного подхода к гидроэнергетическому сектору Арцаха (Нагорного Карабаха)", участие в котором приняли сотрудники министерства охраны природы и природных ресурсов Нагорного Карабаха, члены общественных организаций, специалисты, вовлеченные в строительство малых ГЭС, независимые эксперты из Армении, члены партии "Доверие" и представители СМИ, передает присутствовавшая на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

По словам председателя партии "Доверие" Григория Саакяна, вопрос экологической безопасности Нагорного Карабаха "давно стоит на повестке".

"Эти вопросы давно возникли и муссируются в обществе, но громогласно не говорились. Однако на днях политолог Александр Кананян объявил голодовку, заявив, что строящиеся малые ГЭС в Карвачаре наносят ощутимый урон нашей экосистеме. И в связи с этим мы решили организовать обсуждение, пригласив специалистов в этой области, чтобы найти правильное решение данной проблемы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, партия намерена подготовить материал, в котором представит свою оценку ситуации с экосистемой и, в частности, с влиянием малых ГЭС на экологию Нагорного Карабаха, учитывая при этом как общественное мнение, так и мнение специалистов-экологов.

"Цель подобного материала – чтобы в дальнейшем можно было более детально обсуждать эти вопросы и как-то воздействовать на этот процесс. Наши исследования и предложения по вопросам защиты экологии будут представлены правительству, в соответствующие инстанции и в законодательный орган", – сообщил Саакян, добавив, что это будет сделано после выборов, чтобы этот вопрос не переходил в политическую плоскость.

Президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе состоятся 31 марта.

По словам Саакяна, одним из пунктов программы партии "Доверие" является безопасность Нагорного Карабаха, в том числе экологическая. "Общественность, в особенности в тех населенных пунктах, где повседневная жизнь связана с использованием природных ресурсов, поддерживает поднятые нами вопросы в рамках экологической безопасности", – отметил Саакян.

Малые ГЭС важны для экономики Нагорного Карабаха

В Нагорном Карабахе официально с лицензией действуют 30 малых гидроэлектростанций и одна ГЭС средней мощности - Сарсангская ГЭС, сообщил заместитель министра охраны природы и природных ресурсов Нагорного Карабаха Александр Гаспарян. Он также отметил, что строятся 12 малых ГЭС, добавив, что "незаконно строившихся ГЭС в республике нет".

По его словам, "если бы не строились малые ГЭС, то в республике не было бы электричества", а это "стратегическая и энергетическая безопасность страны".

Гаспарян отметил, что "министерство охраны природы и природных ресурсов Арцаха (Нагорного Карабаха) периодически проводит проверки на малых гидроэлектростанциях". При этом он отметил с сожалением, что "за последние 30 лет мониторинг водных ресурсов в Арцахе (Нагорном Карабахе) не проводился, а все данные только с советских времен".

"Только недавно министерство охраны природы и природных ресурсов начало заново изучать водное богатство Арцаха (Нагорного Карабаха). Министерство готовит поправки для внесения в Водный кодекс с целью устранения злоупотреблений и нарушений в использовании водных ресурсов", – сказал Гаспарян.

По его словам, разрешение на строительство малой ГЭС дает изначально община. Потом заявка поступает в правительство, изучается различными ведомствами, после чего уже выдается государственная лицензия на строительство.

"Любая деятельность человека вредит природе", – заявил участникам круглого стола гидроинженер, автор проектов малых ГЭС в Нагорном Карабахе Арутюн Акопян, добавив, что не согласен с предложением прекратить строительство таких гидроэлектростанций, вред от которых сильно преувеличен.

"Конечно, ГЭС вредны для природы, но они очень важны для развития экономики. Мы не имеем другого энергетического ресурса", – заявил инженер.

Корреспонденту "Кавказского узла" Акопян заявил, что "во всех проектах экологические нормы и риски установлены, другое дело, что в жизни они не соблюдаются".

"Я бы хотел, чтоб энергетикой занималось государство, а не частные лица [...] Потому что ГЭС приносят большие доходы, и хорошо бы, чтобы эти деньги шли в госбюджет. Кроме того, строительство средних и больших ГЭС выгоднее, потому что проводятся более глубокие исследования, качество строительства лучше и эксплуатировать их легче", – заметил гидроинженер.

Доводы людей, которые выступают против малых ГЭС, он назвал "безосновательными". Еще одним плюсом малых гидроэлектростанций он назвал создание рабочих мест – на каждой такой станции работает от семи до 15 человек.

Нужно обязать руководство малых ГЭС соблюдать установленные нормы

Директор карабахского ГНКО "Зеленый Арцах" Ваграм Айрапетян, обращаясь к присутствующим, высказал мнение, что "если есть такой природный ресурс как вода, то он должен использоваться".

"Однако стоит отметить, что природоохранные вопросы всегда противоположны экономическим вопросам. Возникает вопрос, как используются водные ресурсы? Ущерб от малых ГЭС в том, что вода протекает через трубы, а трубы меняют ее химический состав, что приводит к нарушениям в экологической системе. Я считаю, что водные ресурсы должны использоваться, однако вопрос природной среды должен быть на первом месте, потому что это – вопрос будущего страны", – сказал Айрапетян.

По его мнению, необходимо обязать малые ГЭС соблюдать установленные нормы, в противном случае выписывая штрафы или запрещая дальнейшую эксплуатацию.

По мнению эколога из Армении, члена Всеармянского природоохранного фронта Левона Галстяна, который общался с участниками круглого стола посредством Skype, "отсутствие контроля над работой ГЭС привело к экологической катастрофе". В частности, он отметил такие риски, как вырубка деревьев при строительстве ГЭС, а также массовая миграция населения из регионов, где мелеют реки.

По его мнению, необходимо доработать механизмы контроля над малыми ГЭС вплоть до запрета их строительства и проверки деятельности уже построенных.

Александр Кананян продолжает голодовку

Корреспонденту "Кавказского узла" Александр Кананян рассказал по телефону, что 25 января посетил все малые ГЭС в Кашатагском районе на реке Ахавно, и "там такая же катастрофическая ситуация, как в Карвачарском районе".

"Нужна очень серьезная комиссия, которая всем этим займется", – считает он.

По его словам, "правительство Арцаха (Нагорного Карабаха) молчит". "Я предполагал, что власти Арцаха (Нагорного Карабаха) не смогут принять политический месседж о невозможности строительства новых ГЭС и тех ГЭС, которые находятся в процессе строительства. Мне кажется, им нужно больше времени, чтобы они смогли понять, что никакого иного выхода у них просто нет", – заявил активист.

По поводу здоровья Кананян отметил, что неважно себя чувствовал, но, возможно, это связано с усталостью после поездки в Кашатагский район. При этом он пригрозил, что может перейти на сухую голодовку.

"С каждым днем, понятное дело, я чувствую слабость, жжение в горле, боли в спине и ногах. Стало сложнее говорить длинными организованными фразами – думаю, побочные эффекты от отказа принимать пищу. Эти два дня я с врачом не встречался, потому что был в отъезде", – сказал Кананян.