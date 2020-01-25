Александр Кананян. Стопкадр видео. канала CIVILNET https://www.youtube.com/watch?v=FvrxGsDoORw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1GwWkT1ha9l9jfb7RCLIUGDfxMt433vetkwUomAZMqHFId_Czh67WvmQk

25 января 2020, 00:59

Карабахский активист продолжил голодовку после встречи с министром

Политолог Александр Кананян встретился 24 января с госминистром Нагорного Карабаха Григорием Мартиросяном и рассказал ему об экологических угрозах работы малых ГЭС на реке Трту. Прекратить голодовку он отказался, поскольку решение об остановке работы ГЭС не принято.

Как писал "Кавказской узел", житель города Карвачар, политолог Александр Кананян 21 января объявил голодовку с требованием прекратить строительство малых гидроэлектростанций на реке Трту (Тертер) в Карвачарском районе Нагорного Карабаха и проверить экологическую безопасность всех ГЭС в регионе. 22 января школьники Карвачара поддержали требования политолога. Омбудсмен Нагорного Карабаха инициировал переговоры Кананяна с правительством, которое сообщило о приостановке строительных работ, но Кананян и после этого не прекратил голодовку

Александр Кананян 24 января встретился с государственным министром Нагорного Карабаха Григорием Мартиросяном и обсудил с ним по проблему малых ГЭС в Карвачарском районе, однако отказался прекращать акцию протеста, передал корреспондент "Кавказского узла".

Министр был корректен и стремился найти решение вопроса, однако политическое руководство Нагорного Карабаха "все еще не в полной мере осознает серьезность ситуации в Карвачаре, написал активист на своей странице в Facebook. 

По его мнению, власти должны осознать необходимость безоговорочного приостановления работы малых ГЭС для сохранения экологической системы Карвачарского района, и перспектив его развития. "Поэтому я продолжаю голодовку и настоятельно призываю политическое руководство Арцаха (Нагорного Карабаха) понять несовместимость малых ГЭС в Карвачаре с императивом национальной безопасности Армении и проявлять должную осмотрительность", - написал он. Пост Кананяна за шесть часов набрал 252 "лайка" и 89 перепостов.

"К сожалению, от государственного министра мало что зависит. Политическое руководство должно принять решение, после которогох госминистр сможет выполнять свои обязанности, в том числе по урегулированию вопроса малых ГЭС и моих требований", - сказал Кананян корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что  чувствует себя нормально, несмотря не небольшую слабость. Активиста ежедневно посещает врач местной больницы.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян положительно оценил начало переговоров между Кананяном и властями. Бегларян заявил корреспонденту "Кавказского узла", что будет следить за их диалогом в рамках своих полномочий.

Примечание:

"Жители армянского села обратились к Пашиняну с просьбой остановить две ГЭС", "Жители Талиша рассказали о препятствиях для возвращения в село", "Владельцы отказываются останавливать работу ГЭС на реке Гегарот".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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