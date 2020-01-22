Назначена дата выборов в Нагорном Карабахе

22 января 2020, 06:05

Президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе впервые пройдут в один день, 31 марта 2020 года, проинформировала глава Центризбиркома республики Србуи Арзуманян.

Как писал "Кавказский узел", парламентские выборы в Нагорном Карабахе впервые будут проводиться только по пропорциональной системе.

О намерении бороться за пост президента Нагорного Карабаха заявили бывший секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян, независимый депутат парламента Руслан Исраелян, министр иностранных дел Масис Маилян, бывший госминистр, лидер "Свободной Родины" Араик Арутюнян, общественный деятель из Степанакерта Кристина Балаян, председатель парламента Ашот Гулян, руководитель АРФ "Дашнакцутюн" Давид Ишханян, лидер оппозиционной "Единой Армении" Ваан Бадасян, и руководитель парламентской оппозиционной партии «Национальное возрождение» Айк Ханумян. Кроме того, о намерении участвовать в парламентских выборах сообщила новая партия "Революционный Арцах".

На очередном заседание Центральной избирательной комиссии Нагорного Карабаха 21 января глава комиссии Србуи Арзуманян объявила дату выборов - 31 марта 2020 года. В связи с тем, что этот день приходится на вторник, он объявлен выходным.

Срок подачи регистрационных документов кандидатов в президенты и политических партий установлен с 5 по 15 февраля, регистрация кандидатов - с 15 февраля до 18.00 часов 25 февраля. Период предвыборной агитации начинается 26 февраля и завершается 29 марта в 24.00, передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам Арзуманян, избирательные участки будут сформированы к 15 февраля, предварительные итоги голосования будут подведены, зарегистрированы и официально объявлены 1 апреля, а окончательное решение по результатам выборов ЦИК вынесет 7 апреля.

Глава избиркома упомянула о новшестве кампании: 25 февраля в Центральной избирательной комиссии будет проведена жеребьевка для определения и указания порядка имен кандидатов и партий в избирательном бюллетене. Определенные по итогам жеребьевки номера останутся неизменными.

Согласно новому Избирательному кодексу, который вступил в силу 1 января 2020 года, выборы в Нагорном Карабахе не имеют кворума - порога явки избирателей, при котором выборы признаются состоявшимися.

«Кворум на предстоящих выборах не установлен. Президентом будет избран тот кандидат, за которого проголосуют более 50% граждан, пришедших на выборы. В парламент пройдет та партия, которая наберет 5% или более голосов, опять же из числа проголосовавших», - сказала Србуи Арзуманян корреспонденту "Кавказского узла".

В парламентских выборах намерены участвовать все 25 официально зарегистрированных в Госрегистре Нагорного Карабаха политические силы, а также две партии, созданные в декабре 2019 года и в январе 2020 года.

Особенностью президентской кампании стало первое в истории Нагорного Карабаха выдвижение женщины-кандидата на этот пост – о президентских амбициях заявила общественный деятель Кристина Балаян. Политологи отмечают, что впервые за всю новейшую историю Нагорного Карабаха итоги голосования нельзя предугадать, хотя у кандидатов без политического бэкграунда, вне зависимости от пола и возраста, шансы на победу минимальны, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".