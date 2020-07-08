Азербайджан обвинил Армению в обстреле села

08 июля 2020, 09:22

Позиции азербайджанской армии в селе на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 78 раз, в том числе из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 июля Азербайджан за сутки насчитал 37 обстрелов своих позиций в зоне карабахского конфликта, днем ранее заявил о 57.

Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, однако вооруженное противостояние не было остановлено, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 78 раз", – сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Под обстрел попали азербайджанские позиции в селе Алибейли Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Стрельба велась также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения Минобороны страны.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.45 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление об обстрелах.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".