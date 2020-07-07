Солдат армии защиты Карабаха. Фото пресс-службы МО Армении http://mil.am/hy/news/7934

07 июля 2020, 10:12

Азербайджан заявил о 37 обстрелах со стороны Армении

Подразделения вооруженных сил Армении 37 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля Азербайджан насчитал 57 обстрелов со стороны Армении за сутки.

С 6 по 7 июля подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Алибейли, Агбулаг Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района, сказано в сообщении на сайте оборонного ведомства Азербайджана.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 10.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие,  однако оно не прекратило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Нагорный Карабах насчитал 200 обстрелов со стороны Азербайджана", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения".

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