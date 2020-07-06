06 июля 2020, 09:15

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

Позиции армии Азербайджана в зоне карабахского конфликта за сутки были обстреляны 57 раз, в том числе из крупнокалиберного оружия, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля оборонное ведомство Азербайджана насчитало 43 обстрела за сутки, днем ранее заявило о 42. 

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие,  однако оно не прекратило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". 

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные оружие, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 57 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

По данным Минобороны, обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении. Обстрелы в том числе велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными: с позиций близ сел Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, отмечается в сообщении.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 08.45 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Нагорный Карабах насчитал 200 обстрелов со стороны Азербайджана", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения".

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