04 июля 2020, 21:35
Нагорный Карабах насчитал 200 обстрелов со стороны Азербайджана
Азербайджан нарушил режим прекращения огня более 200 раз за неделю, произведя порядка 2000 выстрелов по армянским позициям, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.
Как писал "Кавказский узел", Нагорный Карабах с 21 по 27 июня насчитал 190 обстрелов со стороны Азербайджана.
"С 28 июня по 4 июля азербайджанская сторона более 200 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций порядка 2000 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".
По данным ведомства, передовые подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха "воздержались от ответных действий".
Минобороны Азербайджана к 21.00 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом ведомство заявило сегодня, что позиции армии Азербайджана в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 42 раза.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Согласно подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.
Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"