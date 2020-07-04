Нагорный Карабах насчитал 200 обстрелов со стороны Азербайджана

04 июля 2020, 21:35

Азербайджан нарушил режим прекращения огня более 200 раз за неделю, произведя порядка 2000 выстрелов по армянским позициям, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Нагорный Карабах с 21 по 27 июня насчитал 190 обстрелов со стороны Азербайджана.

"С 28 июня по 4 июля азербайджанская сторона более 200 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций порядка 2000 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

По данным ведомства, передовые подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха "воздержались от ответных действий".

Минобороны Азербайджана к 21.00 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом ведомство заявило сегодня, что позиции армии Азербайджана в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 42 раза.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Согласно подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".