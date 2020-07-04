04 июля 2020, 09:00

Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

Позиции армии Азербайджана в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 42 раза, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 июня оборонное ведомство Азербайджана насчитало 52 обстрела за сутки, днем ранее завило о 50-ти.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие,  однако оно не прекратило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". 

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 42 раза", – говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным Минобороны, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении. Обстрелы в том числе велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 08.35 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан обвинил Армению в 24 обстрелах", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения".

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