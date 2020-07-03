03 июля 2020, 08:25

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах двух сел

Позиции азербайджанской армии в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 52 раза, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 июня Минобороны Азербайджана насчитало 53 случая нарушения режима прекращения огня на линии фронта, а днем ранее – 50.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие,  однако оно не прекратило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". 

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные оружие, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 52 раза", – говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селах Агдам и Коханеби Товузского района, отметило ведомство. Стрельба также велась с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения Минобороны.

Согласно данным сервиса "Яндексю. Карты", Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 08.20 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в 24 обстрелах", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения".

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