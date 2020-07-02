Азербайджан обвинил Армению в 53 обстрелах

02 июля 2020, 11:46

Армянские военные 53 раза обстреляли азербайджанские позиции, используя крупнокалиберные оружие, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 июля Азербайджан заявил об обстреле села в зоне конфликта, насчитав 50 нарушений режима прекращения огня за сутки.

"С целью обострения ситуации, подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные оружие, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 53 раза", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Геяли и на безымянных высотах Гедабекского района. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении. "Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку", - сказано в сообщении ведомства.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха к 11.30 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, однако вооруженное противостояние не было остановлено, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".