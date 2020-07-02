Азербайджанские военные. Фото: официальный сайт Министерства обороны Азербайджана https://mod.gov.az/

02 июля 2020, 11:46

Азербайджан обвинил Армению в 53 обстрелах

Армянские военные 53 раза обстреляли азербайджанские позиции, используя крупнокалиберные оружие, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 июля Азербайджан заявил об обстреле села в зоне конфликта, насчитав 50 нарушений режима прекращения огня за сутки.

"С целью обострения ситуации, подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные оружие, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 53 раза", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Геяли и на безымянных высотах Гедабекского района. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении. "Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку", - сказано в сообщении ведомства.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха к 11.30 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, однако вооруженное противостояние не было остановлено, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 июля 2020, 12:46

02 июля 2020, 11:39

02 июля 2020, 11:31

  • Оппозиционер Агиль Гумбатов выписан из психиатрической больницы

    Член партии Народного фронта Азербайджана Агиль Гумбатов 1 июля был выписан из психиатрической больницы, где он провел три месяца на принудительном лечении после критики властей в Facebook. Активист заявил, что намерен продолжить политическую борьбу. Его защита подала жалобу на принудительное лечение в ЕСПЧ.

02 июля 2020, 11:25

02 июля 2020, 11:15

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи