27 июня 2020, 17:20

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 190 обстрелах за неделю

Азербайджанские военные 190 раз нарушили режим прекращения огня, произведя 1600 выстрелов по армянским позициям, сообщило сегодня оборонное ведомство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Нагорный Карабах с 14 по 20 июня насчитал 85 обстрелов со стороны Азербайджана.

"С 21 по 27 июня азербайджанская сторона более 190 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций порядка 1600 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

При этом, по данным ведомства, "передовые подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха строго придерживались установленного режима прекращения огня".

Минобороны Азербайджана к 15.00 мск не прокомментировало это заявление. При этом ведомство заявило сегодня о 45 обстрелах со стороны Армении за сутки.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Согласно подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан обвинил Армению в 24 обстрелах".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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