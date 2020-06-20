20 июня 2020, 14:08

Нагорный Карабах насчитал 85 обстрелов со стороны Азербайджана

Азербайджанские военные 85 раз нарушили режим прекращения огня за неделю, произведя более 700 выстрелов, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Нагорный Карабах с 7 по 13 июня насчитал 95 обстрелов со стороны Азербайджана.

"С 14 по 20 июня азербайджанская сторона порядка 85 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций более 700 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - сказано в сообщении на сайте оборонного ведомства Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Ведомство отметило, что "передовые подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха строго придерживались установленного режима прекращения огня".

Минобороны Азербайджана к 13.00 мск не прокомментировало это заявление. При этом ведомство заявило сегодня о 24 обстрелах со стороны Армении за сутки.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Согласно подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан обвинил Армению в 24 обстрелах", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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