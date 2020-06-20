Нагорный Карабах насчитал 85 обстрелов со стороны Азербайджана

20 июня 2020, 14:08

Азербайджанские военные 85 раз нарушили режим прекращения огня за неделю, произведя более 700 выстрелов, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Нагорный Карабах с 7 по 13 июня насчитал 95 обстрелов со стороны Азербайджана.

"С 14 по 20 июня азербайджанская сторона порядка 85 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций более 700 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - сказано в сообщении на сайте оборонного ведомства Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Ведомство отметило, что "передовые подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха строго придерживались установленного режима прекращения огня".

Минобороны Азербайджана к 13.00 мск не прокомментировало это заявление. При этом ведомство заявило сегодня о 24 обстрелах со стороны Армении за сутки.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Согласно подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".