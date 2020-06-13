Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 95 обстрелах за неделю

13 июня 2020, 13:11

Азербайджанские военные с 7 июня сделали более 900 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", Нагорный Карабах с 31 мая по 6 июня насчитал 100 нарушений режима прекращения огня со стороны Азербайджана.

За очередную неделю азербайджанская сторона 95 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения с войсками Армии обороны, говорится в сообщении министерства обороны Нагорного Карабаха. Противник применил стрелковое оружие разного калибра, сказано в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Нагорного Карабаха, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

В свою очередь, передовые подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха "придерживались установленного режима прекращения огня", подчеркнули в ведомстве.

Минобороны Азербайджана к 13.10 мск не прокомментировало заявления Минобороны Нагорного Карабаха об обстрелах. При этом азербайджанская сторона только за минувшие сутки насчитала 21 обстрел со стороны Армении и с территорий, которые контролируются властями Нагорного Карабаха.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Согласно подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".