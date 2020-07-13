Азербайджан насчитал 70 обстрелов за сутки

13 июля 2020, 08:57

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта и во время боя на границе с Арменией были обстреляны из стрелкового оружия, минометов и артиллерийских орудий, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении произошел бой, в котором погибли два азербайджанских солдата и пятеро получили ранения. Позднее один из раненых умер. Азербайджанская сторона расценила инцидент как попытку армянских войск "совершить наступление с целью захвата позиций". Минобороны Армении в свою очередь возложило ответственность за инцидент на власти Азербайджана. Стороны также обменялись обвинениями в артиллерийских обстрелах.

Минобороны Азербайджана ежедневно сообщает об обстрелах своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Тавушской областью Армении. До третьей декады июня в этих сводках сообщалось о 20-30 обстрелах за сутки, но затем число ежедневно фиксируемых обстрелов выросло - в некоторые дни поступала информация о более чем 50 обстрелах, а 8 июля ведомство насчитало 78 обстрелов за сутки.

Позиции азербайджанских войск за сутки были обстреляны 70 раз, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, снайперских винтовок, 60-миллиметровых, 82-миллиметровых и 120-миллиметровых минометов и других артиллерийских установок, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"С позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агдам Товузского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", город Берд расположен в Тавушской области Армении.

Обстрелы велись также с позиций, расположенных "близ оккупированных сел", отмечается в публикации. "Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку", - заверило ведомство.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

По-прежнему сохраняется угроза боев между войсками Азербайджана и Армении и в зоне карабахского конфликта, указали 9 июля опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские военные аналитики. Ключевым фактором эскалации при этом служит не интенсивность перестрелок на границе, а отсутствие прогресса на пути политического урегулирования, подчеркнули они.

Напомним, после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии. Однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях, происходящих на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".