Миллиардеры Саркисов и Нисанов призвали земляков из Армении и Азербайджана прекратить стычки

27 июля 2020, 09:55

Предприниматели Сергей Саркисов и Год Нисанов в обращениях к землякам призвали их прекратить столкновения, начатые на фоне обострения конфликта Армении и Азербайджана. Саркисов пообещал возместить ущерб, нанесенный имуществу азербайджанцев в Москве.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля в Москве произошли стычки между уроженцами Армении и Азербайджана. По данным силовиков, задержаны 22 участника массовых драк. Трое из них, в том числе два гражданина Азербайджана, арестованы. Ранее руководители диаспор на юге России призвали выходцев из Армении и Азербайджана воздержаться от провокаций и соблюдать порядок.

Предпосылкой к стычкам уроженцев Азербайджана и Армении стали сообщения о том, что с рынка "Фуд-сити", принадлежащего предпринимателю азербайджанского происхождения Году Нисанову, были вывезены фуры с армянскими товарами. Представители армянской диаспоры потребовали от российских властей вмешательства в ситуацию на рынке. В свою очередь представители азербайджанской диаспоры ситуацию в "Фуд-сити" назвали частным конфликтом бизнесменов.

Основатель и член совета директоров компании «РЕСО-Гарантия», миллиардер Сергей Саркисов призвал представителей азербайджанской и армянской диаспор в Москве способствовать прекращению беспорядков, сообщило 26 июля РБК.

По данным издания, обращение опубликовано от имени семьи Саркисовых и «Ассамблеи армян». В нем Сергей Саркисов заявил, что его семья готова возместить ущерб, нанесенный собственности азербайджанцев в Москве.

"Мы с братом родились и выросли в Москве. У меня много друзей-азербайджанцев - прекрасных и благородных людей, дружбой с которыми я очень дорожу. Мне стыдно перед ними за вандалов, решивших проявить свое национальное самосознание насилием и разрушением. Мне стыдно перед моими армянскими родственниками и друзьями за тех, кто развязал вдали от своей Родины варварское проявление своего национализма, избивая или убивая людей просто потому, что они иной национальности. Обращаюсь к представителям армянской и азербайджанской интеллигенции, представителям бизнеса обеих национальностей: остановите, вразумите вандалов и экстремистов", - процитировало обращение Саркисова издание.

Инциденты в Москве также прокомментировал миллиардер Год Нисанов, председатель совета директоров группы компаний «Киевская площадь», владеющей рынком "Фуд-сити", сообщило 26 июля The Bell.

Согласно заявлению, компании "Киевской площади" "неизменно демонстрируют заботу об интересах потребителей, партнеров и арендаторов вне зависимости от их национальности либо вероисповедания". "Акционеры и руководители группы компаний «Киевская площадь» намерены и впредь твердо придерживаться этих принципов, обращая особое внимание на создание максимально удобных и безопасных условий всем работающим на наших объектах", - говорится в заявлении Года Нисанова.

Состояние Года Нисанова в 2020 году оценивается в 2,7 миллиарда долларов, Сергея Саркисова - в 700 миллионов долларов. Они занимают соответственно 38-е и 147-е места в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России 2020", информирует Forbes.

Напомним, столкновения между уроженцами Армении и Азербайджана произошли на фоне обострения вооруженного конфликта на границе двух стран, которое началось 12 июля. Армения заявила со своей стороны о пяти погибших и 39 раненых, Азербайджан – о 13 погибших и четырех раненых. О подробностях конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".