Жители армянских сел в зоне обстрелов отказались покидать дома

14 июля 2020, 02:31

В селах, которые подверглись обстрелам со стороны Азербайджана, нет паники, люди остаются в своих домах, но ситуация пока напряженная, сообщили губернатор Тавушской области и главы общин Берд и Чинари. Минобороны назвало дезинформацией заявление азербайджанской стороны о боевых потерях Армении.

Как писал "Кавказский узел", трое армянских военных были госпитализированы 13 июля с осколочными ранениями после обстрела с азербайджанской стороны, сообщили власти Армении. Общее число жертв обстрелов 12 и 13 июля на границе Азербайджана и Армении составило 13 человек. Минобороны Азербайджана заявило, что вечером армянские военные обстреляли села Агдам и Дондар Гушчу Товузского района, и "азербайджанская сторона принимает контрмеры". Армения сообщила об обстреле азербайджанскими военными села Чинари в Тавушской области. Азербайджан заявил о серьезных боевых потерях Армении.

12 июля на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении произошел бой, в котором погибли два азербайджанских солдата, еще пятеро получили ранения. Позднее один из раненых умер. Сегодня Минобороны Азербайджана сообщило о новых боях и смерти четвертого солдата. Таким образом, с азербайджанской стороны четверо погибших и четверо раненых.

Пашинян связал обострение ситуации на границе с внутренними проблемами Азербайджана

Азербайджан продолжает распространять дезинформацию, сказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, комментируя информацию о боевых потерях армянской стороны.

"Данная информация не соответствует действительности, это очередная дезинформация со стороны Азербайджана, вызывающая смех", - заявила пресс-секретарь.

По ее данным, на 22.30 по местному времени (21.30 мск), ситуация на границе в Тавушской области Армении "спокойная".

МИД Армении осудил обострение конфликта и обстрел населенных пунктов. "Азербайджан "осуществляет преступный целенаправленный обстрел гражданской инфраструктуры и мирного населения сел Чинари и Айгепар Тавушской области, что является явным нарушением международного гуманитарного права", - сказано в заявлении на сайте ведомства.

МИД потребовал от Азербайджана прекратить нарушение режима прекращения огня.

"Азербайджан должен безоговорочно прекратить подобные действия и предпринять необходимые шаги для предотвращения дальнейшей напряженности, за последствия которой несет полную ответственность", - говорится в заявлении ведомства, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на внеочередном правительственном заседании 13 июля осудил Азербайджан "за провокационные действия". Он заявил, что "ни одно провокационное действие со стороны Азербайджана не останется без ответа". По его словам, "руководство Азербайджана уже длительное время пытается разыграть антиармянскую карту".

"Возможно, мы имеем дело со стилем военно-политического руководства Азербайджана, которое отодвигает на второй план внутренние проблемы путем обострения ситуации на границе. Таким образом оно пренебрегает человеческими жизнями, в том числе жизнями азербайджанских солдат, которых отправляют на осуществление бесперспективных действий", - заявил Пашинян на заседании, которое транслировалось в прямом эфире Youtube-канала правительства Армении.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян отметила, что на ситуацию на армяно-азербайджанской границе отреагировали главы внешнеполитических ведомств Армении и России Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров.

"Зограб Мнацаканян подчеркнул абсолютную неприемлемость нарушения Азербайджаном режима прекращения огня, которое сопровождалось попыткой прорыва на дислоцированный на территории Армении опорный пункт ВС Армении", - заявила Нагдалян корреспонденту "Кавказского узла".

Пресс-секретарь добавила, что Зограб Мнацаканян 13 июля также провел телефонный разговор с генсеком ОДКБ Станиславом Зясем и предоставил подробную информацию о ситуации в Тавуше.

Станислав Зась инициировал проведение экстренного заседания постоянного совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе", говорится на сайте организации.

Однако позже пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщил, что экстренное заседание "отложено на неопределенное время" из-за "проведения консультаций между сторонами, а также намерения уточнить формат обсуждения", передает "Радио "Азатутюн".

Омбудсмен Армении Арман Татоян направил в международные структуры промежуточный доклад об обстреле Тавуша 12-13 июля. "Обстрелы азербайджанской стороной территории в непосредственной близости от села Мовсес и ряда других мирных населенных пунктов представляют реальную опасность, угрожающую здоровью, жизни и собственности жителей этих населенных пунктов Армении", - сказано в сообщении на странице Армана Татояна в Facebook.

Правозащитник назвал действия сторон конфликта "беспрецедентными"

По мнению главы Института гражданского общества, правозащитника Артака Киракосяна, призывы международных организаций остановить эскалацию конфликта важны, и сторонам следует прислушаться у ним. Вызывает обеспокоенность то, что позиции противоборствующих сторон очень близки к населенным пунктам, отметил он. В то же время, по словам Киракосяна, жители этих сел "живут своей обычной жизнью, никто не эвакуирован".

Правозащитник отметил, что в последние два-три года инцидентов на границе было очень мало, и ситуация была относительно спокойная.

Эскалацию напряженности на границе правозащитник назвал "беспрецедентной". "С 2013 года я мониторю ситуацию в Тавушском регионе, и я не помню, чтобы сразу начали с артобстрелов, с применения тяжелой техники. Учитывая этот факт, со всех сторон необходимо очень резко отреагировать для предотвращения дальнейшей эскалации", - заявил он.

Председатель парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян на заседании Национального собрания (НС) 13 июля заявил, что армянская сторона сбила несколько азербайджанских дронов. "Все действия противника были подавлены", - заявил он.

Губернатор Тавушской области Армении Айк Чобанян отметил, что среди местного населения "нет паники, и люди очень трезво оценивают ситуацию". По его словам, с главами общин обсуждаются вопросы гражданской обороны, организуются встречи с жителями приграничного села Мовсес. "В случае еще большего обострения мы должны быть готовы приступить к своим обязанностям", - сказал Чобанян корреспонденту "Кавказского узла".

Глава общины Берд Арутюн Манучарян также отметил, что местные жители сохраняют спокойствие. "Несмотря на напряженную ситуацию, среди жителей приграничных сел нет паники", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ситуация пока остается напряженной, заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава общины Чинари Артак Папян.

"Жители села продолжают оставаться в своих домах, никто из села не выехал", - отметил он.

Аналитики не исключили дальнейшего нарастания напряженности

Действия сторон на этом участке границы "необычные", считает аналитик военного сайта Razm.info Айк Хачикян.

Судя по тому, какое было применено оружие, по заявлениям сторон - это уже "не межпозиционная перестрелка, а локальные бои", сказал Хачикян корреспонденту "Кавказского узла".

"Учитывая то, что обе стороны в непосредственной близости имеют населенные пункты, для них этот участок стратегически важен. Официальные армянские источники сообщают об улучшении наших позиций, это уже делает инфраструктуру азербайджанских позиций более уязвимой", - полагает Айк Хачикян.

По его мнению, "поскольку азербайджанская сторона понесла потери, она так легко не смирится с этим обстоятельством, и напряженная ситуация на границе еще некоторое время сохранится". Хачикян не исключил, что провокации будут со стороны Азербайджана и на других участках границы.

Военный эксперт аналитико-исследовательского центра "Орбели" Влад Варданян считает данный участок границы Армении и Азербайджана "проблематичным с точки зрения расположения позиций обеих сторон". По его мнению, ВС Азербайджана пользуются этим, и "жертвами обычно становятся жители приграничных сел, мирные армянские фермеры".

"Витки эскалации, как обычно, остаются непредсказуемыми. В этом случае боестолкновение приняло серьезный характер, выйдя за рамки обыденной провокации. Азербайджанская сторона применила тяжелое вооружение и получила равноценный ответ", - заявил Варданян корреспонденту "Кавказского узла".

Он предположил, что столкновение может продолжиться, и это может привести к объявлению войны.

Начальник командно-штабного факультета им. Маршала Баграмяна Военного университета Арцрун Ованнисян отметил, что для Армении любой участок границы стратегически важен. В Тавушской области Армении есть ряд населенных пунктов, которые находятся в "зоне огня". "С первых дней карабахской войны и по сей день Тавуш был и остается самым сложным и значимым участком", - сказал Ованнисян корреспонденту "Кавказского узла".

Он не стал прогнозировать дальнейшее развитие инцидента, отметив лишь, что "стороны вооружены, подготовлены и решительны".

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".