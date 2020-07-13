Азербайджан заявил о серьезных боевых потерях Армении

13 июля 2020, 21:29

Более 20 военнослужащих, а также техника и военная инфраструктура Армении попали под огонь азербайджанских вооруженных сил, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", трое армянских военных были госпитализированы сегодня с осколочными ранениями после обстрела с азербайджанской стороны, сообщили власти Армении. Общее число жертв обстрелов 12 и 13 июля на границе Азербайджана и Армении составило 13 человек. Минобороны Азербайджана заявило, что вечером армянские военные обстреляли села Агдам и Дондар Гушчу Товузского района, и "азербайджанская сторона принимает контрмеры". Армения сообщила об обстреле азербайджанскими военными села Чинари в Тавушской области.

12 июля на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении произошел бой, в котором погибли два азербайджанских солдата, еще пятеро получили ранения. Позднее один из раненых умер. Сегодня Минобороны Азербайджана сообщило о новых боях и смерти четвертого солдата. Таким образом, с азербайджанской стороны четверо погибших и четверо раненых.

Военнослужащие Азербайджана нанесли удары по личному составу вооруженных сил Армении, огневым позициям и военной технике, сообщило Минобороны Азербайджана.

"В результате жестких карательных мер, принимаемых против противника, во второй половине дня 13 июля огневые позиции, радиолокационная станция разведывательного подразделения, хранилище военной автомобильной техники, танк, бронетранспортер, более 20-ти военнослужащих, штаб батальона и военная инфраструктура вооруженных сил Армении были уничтожены точным огнем наших подразделений. Противник продолжает обманывать армянскую общественность, скрывая свои потери", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, опубликованном на сайте ведомства в 20.59 по местному времени (19.59 мск).

В пресс-службе Минобороны уточнили, что удар был нанесен по Товузскому направлению границы "в ответ на обстрелы позиций азербайджанской армии и приграничных сел Азербайджана 12-13 июля".

Минобороны Армении к 21.20 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".