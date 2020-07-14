Жители трех азербайджанских сел эвакуированы из зоны обстрелов

14 июля 2020, 13:35

Часть жителей попавших под обстрелы приграничных сел Агдам, Вахидли и Алибейли эвакуированы, рассказали главы муниципальных советов. Число погибших на границе с Арменией военных выросло до 11, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 12 и 13 июля на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении произошли бои, жертвами которых стали 13 человек. Минобороны Азербайджана заявило, что вечером армянские военные обстреляли села Агдам и Дондар Гушчу Товузского района, и "азербайджанская сторона принимает контрмеры". Армения сообщила об обстреле азербайджанскими военными села Чинари в Тавушской области, а позднее назвала дезинформацией заявление Азербайджана о ее серьезных боевых потерях. Сегодня Азербайджан насчитал 74 обстрела со стороны Армении за сутки. Также оборонное ведомство сообщило об обстреле приграничного села Дондар Гушчу. Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли город Берд в Тавушской области.

В ходе боев, по версии Минобороны Азербайджана, были убиты около ста армянских военных. Погибли генерал-майор азербайджанской армии Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, а также два майора, два прапорщика и солдат, пишет со ссылкой на замминистра обороны Азербайджана Керима Велиева агентство АПА.

В пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства сообщили также об обстрелах приграничных сел. По данным на 11.00 по местному времени (10.00 мск), пострадавших среди гражданского населения нет, отметили в ведомстве.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах к 13.20 мск. Ранее сегодня пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что пострадавших в ходе новых боев среди армянских военнослужащих нет.

Главы муниципальных советов рассказали о последствиях обстрела сел

Обстрелы села Агдам Товузского района продолжались сегодня ночью и утром, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" глава муниципального совета Рахиля Аскерова.

По ее словам, из-за интенсивности обстрелов поздно вечером 13 июля было решено временно эвакуировать население. Многих женщин, стариков, детей отправили к родственникам в другие села и райцентр. "Мы находимся за пределами села в безопасном месте. Стрельба слышна и сейчас", - сказала Аскерова в 12.00 по местному времени (11.00 мск).

"Мы находимся в 1,5 километра от нашего села Агдам под холмом. Стрельба по селу продолжается", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" другой житель села, пожелавший не называть своего имени.

Руководитель муниципального совета пограничного села Вахидли Сади Рустамов сообщил, что стрельба началась сегодня около семи утра. "В село попали несколько снарядов. Но пока обошлось без разрушений. Одни не попали, другие не разорвались", - сказал Рустамов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, еще накануне дети, женщины, старики были отправлены к родственникам в другие села и райцентр. Остальные жители остаются в селе, сообщил Рустамов.

Глава муниципального совета села Алибейли Азад Хамаев рассказал, что "по селу стреляли из установок "Шилка": "Прямых попаданий нет. Но взрывной волной в некоторых домах выбило окна".

По данным Хамаева, в селе числятся 4200 жителей, но фактически проживают 2500 человек. "Из-за обострения ситуации женщины и дети отправлены к родственникам. Оставшаяся часть жителей перемещается в безопасные части села", - рассказал он.

В администрации села Гушчу Дондар корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что во двор одного из жителей попал снаряд, однако жертв нет, дом не задело.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии. Однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях, происходящих на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".