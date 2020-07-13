Армения сообщила о новых артобстрелах на границе с Азербайджаном

13 июля 2020, 10:10

Азербайджанские военные продолжили артиллерийские обстрелы на границе с Тавушской областью, сообщило сегодня Минобороны Армении. Обстрелы ведутся по позициям, расположенным вблизи населенных пунктов, заявил омбудсмен страны.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении произошел бой, в котором погибли два азербайджанских солдата и пятеро получили ранения. Позднее один из раненых умер. Азербайджанская сторона расценила инцидент как попытку армянских войск "совершить наступление с целью захвата позиций". Минобороны Армении возложило ответственность за инцидент на власти Азербайджана. Стороны также обменялись обвинениями в артиллерийских обстрелах.

Минобороны Азербайджана ежедневно сообщает об обстрелах своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Тавушской областью Армении. До третьей декады июня в этих сводках сообщалось о 20-30 обстрелах за сутки, но затем число ежедневно фиксируемых обстрелов выросло - в некоторые дни поступала информация о более чем 50 обстрелах, а 8 июля ведомство насчитало 78 обстрелов за сутки.

Сегодня утром азербайджанские военные возобновили артобстрел на границе с Тавушской областью, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. "Противник возобновил провокационные действия, продолжая артобстрел по армянским позициям. Подразделения ВС Армении дали адекватный ответ", - приводит ее слова ТАСС.

Министр обороны Армении Давид Тоноян обсудил ситуацию на границе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ, послом Анджеем Каспшиком, пишет сегодня "Sputnik-Армения".

Тоноян заверил представителя ОБСЕ, что командование и личный состав войскового объединения получили инструкцию "пока что сохранять сдержанность", а в случае провокаций противника вдоль границ Армении реагировать "по необходимости - вплоть до занятия новых благоприятных позиций", сообщает издание.

В свою очередь офис омбудсмена Армении выступил с осуждением сложившейся ситуации. "Решительно осуждаем обстрелы, которые осуществляются в непосредственной близости от мирных поселений и представляют реальную опасность для мирного населения", - приводит издание слова народного защитника Армении Армана Татояна.

Татоян добавил, что проинформировал международные правозащитные организации, пишет издание.

По-прежнему сохраняется угроза боев между войсками Азербайджана и Армении и в зоне карабахского конфликта, указали 9 июля опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские военные аналитики. Ключевым фактором эскалации при этом служит не интенсивность перестрелок на границе, а отсутствие прогресса на пути политического урегулирования конфликта, подчеркнули они.

Минобороны Азербайджана сообщило о четвертом погибшем

Ситуация на границе оставалась напряженной и в ночь на 13 июля, сообщило сегодня утром Минобороны Азербайджана. "В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки, уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника", - говорится в сообщении военного ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Во время боев погиб старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы, отмечается в сообщении. "В настоящее время оперативная обстановка находятся под контролем наших войск. Против врага применяются карательные меры. Противник скрывает информацию о потерях", - утверждается в пресс-релизе.

Видео, на котором, по версии ведомства, показан момент артиллерийского удара по опорному пункту, опубликовано на сайте министерства и на его канале в YouTube. На видео, сделанном с воздуха, показаны фортификационные сооружения, которые взрываются от попадания снаряда. Ролик озаглавлен как "Подразделения азербайджанской армии нанесли удар по опорным пунктам противника,13.07.2020".

Напомним, в апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии. Однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях, происходящих на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".