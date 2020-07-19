Политологи сравнили бои на границе Азербайджана и Армении с "четырехдневной войной"

19 июля 2020, 02:26

В нынешнем конфликте между Азербайджаном и Арменией вопрос Нагорного Карабаха ушел на второй план, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Обострение ситуации произошло на фоне увеличения поставок азербайджанского газа в Турцию, при этом бои проходят в районе, где расположены энергетические магистрали, указал турецкий политолог Тогрул Исмаил.

Как писал "Кавказский узел", ситуация на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении обострилась 12 июля. Азербайджанская сторона заявляла о гибели 11 своих военных, одного мирного жителя и ранении четырех солдат. С учетом четырех убитых и 20 раненых со стороны Армении с начала обострения на границе погибли и были ранены в общей сложности 40 человек. 15 июля обе стороны сообщили о спаде эскалации, но 16 июля Минобороны Азербайджана заявило о возобновлении боев на границе, в результате которых погиб военнослужащий. В тот же день Армения заявила о 39 раненых и четверых убитых с момента обострения конфликта. 17 июля Азербайджан насчитал 97 обстрелов с армянской стороны за сутки, 18 июля сообщил о 53 обстрелах. В свою очередь, Нагорный Карабах насчитал 6000 выстрелов с азербайджанской стороны за неделю

По версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана утверждает, что конфликт обострился после того, как армянские военные попытались перейти в атаку. Жители попавших под обстрел населенных пунктов в Армении заявили, что не будут покидать свои дома. Часть жителей трех приграничных азербайджанских сел была эвакуирована, говорится в справочном материале "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку", опубликованном на "Кавказском узле".

Повторившийся спустя четыре года вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном имеет существенные отличия от событий 2016 года, поскольку происходит на границе, не оспариваемой обеими сторонами, заявили опрошенные «Кавказским узлом» эксперты.

Напомним, в апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии. Однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

На разрешение конфликта существенное влияние могут оказывать Россия, Турция и международные игроки, считает старший преподаватель Российского университета дружбы народов Кямран Гасанов. "Нынешний конфликт отличается тем, что происходит на государственной границе Армении и Азербайджана, признанной обеими сторонами. Если брать формально, то это затрагивает организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). И Россия в этой ситуации должна была быть более активна. Но, к сожалению для Армении, мы этого не наблюдаем. Россия делает определенные заявления в пользу того, чтобы прекратить военные действия, прошло заседание ОДКБ, но говорить, что Москва сильно давит на Баку, не приходится", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Гасанов также отметил, что масштаб конфликта не такой, как в 2016 году - "каждая из враждующих сторон стреляет со своих территорий и не переходит к каким-то решительным военным действиям, которые влекут захват или отвоевывание территорий".

Гасанов также считает, что азербайджанцам незачем было устраивать провокации на своей границе, которая не оспаривается. "Азербайджану было невыгодно это делать, тем более, зная, что это повлечет реакцию ОДКБ", - сказал он.

По его словам, интерес Армении в конфликте мог заключаться в том, чтобы привлечь к участию в его разрешении Россию и таким образом проверить обязательства и союзничество, а также сгладить те холодные отношения, которые складываются между Россией и Арменией с 2018 года. Кроме того, Армения могла рассчитывать при вмешательстве России на решение карабахского вопроса в свою пользу в случае, если Азербайджан перейдет в наступление и захватит какие-то территории, отметил политолог.

Урегулирование конфликта будет происходить при участии международных игроков, как это было в 2016 году, считает он. "Все игроки и члены международного сообщества, влиятельные акторы в лице США, Евросоюза и России в том числе были заинтересованы в том, чтобы остановить боевые действия. Ни одному из них не выгодно продолжение эскалации, у них есть экономические и политические интересы, и каждая из этих стран для этих акторов интересна", - сказал Гасанов.

Он отметил, что определяющую роль в остановке военных действий в 2016 году сыграло вмешательство Кремля, который имел весомое влияние на Армению, так как тогда у власти страны было более пророссийское правительство и оно прислушивалось к советам из Москвы. "Ситуация сама располагала в то время к тому, чтобы прекратить конфликт. Азербайджану удалось провести маленькую победоносную войну, отвоевать (часть) земли, но потери были существенные, - техника, танки, беспилотники и людские потери, которые, по неофициальным данным, исчислялись сотнями. Все это сподвигло к прекращению военных действий", - заключил Гасанов.

В урегулирование подобных конфликтов всегда включается значительное количество непубличных факторов, как это было во время конфликта между Азербайджаном и Арменией в 2016 году, сказал корреспонденту «Кавказского узла» старший научный сотрудник Центра кавказских исследований Московского института международных отношений Вадим Муханов. «В вопросе урегулирования конфликта (2016 года), в период его эскалации, процессы включали в себя значительное количество непубличных факторов… как, например, процесс переговоров в рамках Минской группы. Единого фактора, который повлиял бы на завершение четырехдневной войны, не было», - отметил Муханов.

Процесс урегулирования карабахского конфликта проходит на основе так называемых "Мадридских принципов", которые были выдвинуты Минской группой (МГ) ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновлены в 2009 году. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Россия, США и Франция. Азербайджан принимает "Мадридские принципы" с оговоркой, что Нагорный Карабах может быть только в составе Азербайджана, допуская его самую широкую автономию. Армения также признает основы "Мадридских принципов", но с противоположным условием.

По мнению эксперта, на обострение ситуации в 2016 году бесспорно повлияла внутриполитическая ситуация в самом Азербайджане. «Серьезный социально-экономический кризис, давивший на руководство Азербайджана, заставил его пойти на обострение. Было падение маната, были антиправительственные выступления, проблемы с обновлением команды, и все это привело к тому, что было необходимо отвлечь общество от обсуждения внутриполитических проблем, что и было сделано в 2016 году. Изменение международной обстановки также повлияло на обострение. Тогда был острейший российско-турецкий кризис с самолетом и на этом фоне произошло обострение. Эти же факторы повлияли на то, что война была скоротечна. Удачного блицкрига не наступило, потери были значительны с обеих сторон, и было серьезное давление международных посредников», - сказал эксперт.

Кризис в отношения между Россией и Турцией наступил после уничтожения ВВС Турции над Сирией российского бомбардировщика Су-24 в ноябре 2015 года. Тогда на фоне охлаждения отношений двух стран Россия ввела визовый режим для граждан Турции. В январе 2019 года МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страны преодолели кризис в отношениях, сообщило 9 января 2019 года РИА "Новости".

Реальными акторами конфликта являются политические элиты, не заинтересованные в урегулировании карабахского конфликта, считает Муханов. «2016 год и нынешнее обострение это демонстрируют. Урегулирование подразумевает под собой политические компромиссы. Но готовы ли стороны? Ответ очевиден - нет. Отличие [нынешнего конфликта от ситуации в 2016 году состоит] в том, что обострение происходит вне конфликтной зоны, а также [есть разница] по вовлеченным силам и по длительности. Это полномасштабное столкновение с вовлечением тяжелой военной техники, военные действия [ведутся] на земле и в воздухе», - сказал Муханов.

Эксперт назвал серьезными потери, которые понесли страны в результате нынешнего конфликта. «Стороны вынуждены признать потери в том числе среди старшего офицерского состава. Не понятно самое главное - какой щелчок и какой момент должен повлиять на остановку. Стороны конфликта были готовы к обострению, общества [обеих стран] подогреты. В Баку давит жесткая идеология», - считает Муханов.

"Сейчас спор идет не за территорию, боестолкновения далеки от Карабаха, речь идет о том, чтобы убивать врага, проживающую по соседству этническую группу. И Карабах тут уходит на второй план. Стороны по разным причинам хотят вовлечения своих партнеров. Азербайджан смотрит на Турцию как на стратегического и военного партнера, Турция оказывает дипломатическую поддержку. Но сомневаюсь, что она будет активно вмешиваться в карабахский конфликт. Турция заблокировала границу с Арменией, и она с тех пор не работает», - отметил политолог.

Турецко-армянская сухопутная граница была закрыта в 1993 году в связи с нагорно-карабахским конфликтом. Предусловием открытия границы Анкара ставила существенный прогресс в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, а также отказ Армении от требования признать геноцидом события 1915 года в Османской Турции. В 2008 году на тот момент президент Армении Серж Саркисян выступил за открытие границы Турции с Арменией

Несмотря на военное сотрудничество между Турцией и Азербайджаном, с одной стороны, и России с Арменией, с другой, эксперт видит маловероятным столкновение Турции и России. "Россия - стратегический партнер Армении, она входит в блок ОДКБ, СНГ. Россия является гарантом безопасности армянской территории, где присутствует ее военная база. С другой стороны, Россия пытается играть роль главного миротворца... Сильное давление Москвы в 2016 году привело к быстрому завершению войны. Сейчас тоже идет давление, но мы не может о нем говорить, поскольку оно вне публичного поля. Идет давление и со стороны Евросоюза, Вашингтона, которые требуют сесть за стол и приступить к деэскалации. Маловероятно прямое участие в конфликте и лобовое столкновение на Кавказе России и Турции. Позиции [стран] по Карабаху отличаются, но не думаю, что Москва и Анкара будут рисковать нынешним уровнем двухсторонних отношений», - считает Муханов.

Генсек ООН Антониу Гутерриш 14 июля обратился к властям Армении и Азербайджана с призывом остановить военные столкновения и начать деэскалацию конфликта. Госдеп США осудил насилие на армяно-азербайджанской границе и также призвал стороны прекратить применение силы.

Он не исключает «сдержанную реакцию и склонение сторон к прекращению огня и переговорам под давлением Анкары, Москвы и других игроков». При этом Муханов сомневается, что в ближнесрочной перспективе конфликт в Карабахе будет разрешен.

Обострение конфликта в 2016 году и сейчас не связано с решением Карабахской проблемы, считает профессор турецкого Университета политологии и международных отношений, историк и политолог Тогрул Исмаил. «В 2016 году военные действия проходили в приграничных районах (которые Азербайджан считает оккупированными Арменией - прим. "Кавказского узла"), это не имело никакого отношения к Нагорному Карабаху", - сказал он. Нынешняя ситуация также не имеет отношения к вопросу Карабаха, сказал корреспонденту «Кавказского узла» Исмаил.

По мнению политолога, азербайджанская сторона не станет на этом этапе форсировать разрешение карабахского вопроса. «Армянская сторона прекрасно понимает, идет переговорный процесс и Азербайджан не будет нападать на Карабах, а будет пытаться локализовать военные действия Товузским районом. Армения является членом ОДКБ, союзником России, имеется определенное соглашение и идет проверка, насколько ОДКБ и Россия могут помочь армянской стороне. Кто за кем стоит, сегодня уже видно... Напряженность не выгодна никому, тем более Турции и России", - сказал он. По мнению Исмаила, опасность участия в конфликте Турции и России существует. "Турция и Россия могут не только противостоять друг другу, но могут включиться в военные действия, в чем и заключается опасность... Ошибка российской стороны в том, что они предупреждают Азербайджан и Турцию, а здесь надо успокоить [Армению]", - полагает политолог.

В Товузском районе Азербайджана проходят энергетические магистрали и транспортные артерии, соединяющие страну с соседними государствами, в связи с этим это направление может представлять интерес для Армении, считает он.

«Для Армении эта территория имеет стратегическое значение, заключающееся в том, что через этот район проходят серьезные энергетические, железнодорожные и автомагистрали. Это узкая полоса соединяющая Азербайджан с соседними странами, где проходят грузы. Через этот регион в последние годы проходят очень серьезные проекты. Если учесть, что Азербайджан в поставках природного газа в Турцию начал занимать первое место и Россия уступает, то картина немного проясняется», - сказал эксперт.

Азербайджан обогнал Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте, сообщило 1 июня со ссылкой на отчет энергетического регулятора Турции EPDK РИА "Новости". По данным за этот месяц на лидирующие позиции по экспорту голубого топлива в Турцию вышли Азербайджан с долей 23,45 процента, Катар (19,95 процента), Иран (14,15 процента) и Алжир (13,69 процента). Россия заняла пятое место с долей по экспорту газа в страну в 9,89 процента, сообщило 1 июня РИА "Новости".

"Кавказский узел" также сообщал, что карабахские политологи назвали высокими шансы на деэскалацию конфликта Еревана и Баку. Они заявили, что острая фаза конфликта на границе стран продлится недолго, а за призывами Запада прекратить боевые действия санкций не последует, предположил политолог Тигран Григорян. Ранее бакинские аналитики усомнились в возможностях Запада повлиять на карабахский конфликт.