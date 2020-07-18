Нагорный Карабах насчитал 6000 выстрелов с азербайджанской стороны за неделю

18 июля 2020, 17:16

Азербайджанские военные более 500 раз нарушили режим прекращения огня за неделю, сообщило сегодня министерство обороны Нагорного Карабаха. По данным ведомства, над северо-восточным направлением границы был сбит отправленный Азербайджаном на разведку беспилотный летательный аппарат.

Как писал "Кавказский узел", ситуация на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении обострилась 12 июля. Азербайджанская сторона заявляла о гибели 11 своих военных, одного мирного жителя и ранении четырех солдат. С учетом четырех убитых и 20 раненых со стороны Армении с начала обострения на границе погибли и были ранены в общей сложности 40 человек. 15 июля обе стороны сообщили о спаде эскалации, но 16 июля Минобороны Азербайджана заявило о возобновлении боев на границе, в результате которых погиб военнослужащий. В тот же день Армения заявила о 39 раненых и четверых убитых с момента обострения конфликта. 17 июля Азербайджан заявил о 97 обстрелах с армянской стороны за сутки.

С 12 по 18 июля на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы был замечен рост числа нарушений режима прекращения огня, сообщило министерство обороны Нагорного Карабаха.

"Противник нарушил режим прекращения огня более 500 раз, произведя в направлении армянских позиций около 6000 выстрелов", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Нагорного Карабаха.

Кроме того, вооруженные силы Нагорного Карабаха сегодня сбили азербайджанский беспилотный летательный аппарат, совершавший разведывательный полет в северо-восточном направлении.

"18 июля около 06.38 по местному времени подразделения ПВО Армии обороны Арцаха (Нагорного Карабаха) сбили беспилотный летательный аппарат противника типа ORBITER-3, проводивший разведывательный полет в северо-восточном направлении", - говорится в заявлении Минобороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Министерство обороны Азербайджана к 17.00 мск не прокомментировало на своем сайте заявление о нарушении прекращения огня и сбитом азербайджанском беспилотнике.

По версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана утверждает, что конфликт обострился после того, как армянские военные попытались перейти в атаку. Жители попавших под обстрел населенных пунктов в Армении заявили, что не будут покидать свои дома. Часть жителей трех приграничных азербайджанских сел была эвакуирована, говорится в справочном материале "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку", опубликованном на "Кавказском узле".

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии. Однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях, происходящих на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".