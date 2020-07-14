ООН и Госдеп США призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия

14 июля 2020, 09:51

Генсек ООН Антониу Гутерриш обратился к властям Армении и Азербайджана с призывом остановить военные столкновения и начать деэскалацию конфликта. Госдеп США осудил насилие на армяно-азербайджанской границе и также призвал стороны прекратить применение силы.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 июля молодежная партия "Единый гражданский альянс" объявила сбор добровольцев для отправки в Тавушскую область Армении, после этого в Нагорном Карабахе около двухсот человек откликнулись на этот призыв вступить в отряд добровольцев.

12 июля на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении произошел бой, в котором погибли два азербайджанских солдата, еще пятеро получили ранения. Позднее один из раненых умер. 14 июля Минобороны Азербайджана сообщило о новых боях и смерти четвертого солдата. Таким образом, с азербайджанской стороны четверо погибших и четверо раненых.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал власти Армении и Азербайджана остановить столкновения в зоне конфликта, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Генеральный секретарь настаивает на незамедлительном прекращении военных действий и призывает все вовлеченные стороны предпринять шаги по деэскалации ситуации, а также воздерживаться от провокационной риторики", – процитировал сегодня ТАСС сообщение Дюжаррика. Глава ООН поддержал сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые ранее осудили нарушения режима прекращения огня Арменией и Азербайджаном, сказано в заявлении.

Госдепартамент США также выступил с осуждением обострения ситуации. "Мы осуждаем насилие на армяно-азербайджанской международной границе и призываем стороны прекратить применение силы, избегать дальнейшей эскалации и строго соблюдать прекращение огня. США остаются готовы помочь достичь долгосрочного мирного урегулирования", – написала сегодня в Twitter официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

Напомним, что ранее жители армянских сел в зоне обстрелов отказались покидать дома. По словам губернатора Тавушской области Армении Айка Чобаняна среди местного населения нет паники, его слова подтвердил глава общины Берд Арутюн Манучарян. Ситуация пока остается напряженной, отметил также глава общины Чинари Артак Папян. При этом он добавил, что никто из жителей не покинул села.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".