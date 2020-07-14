На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS/Staff

14 июля 2020, 14:34

Два армянских офицера погибли на границе с Азербайджаном

При обстреле с азербайджанской стороны погибли майор Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении ведутся бои. Их жертвами стали 20 человек: со стороны Азербайджана насчитывается 11 погибших военных и четверо раненых военнослужащих, Минобороны Армении сообщало о пяти раненых.

Два военнослужащих сегодня погибли на границе Армении в Тавушской области в результате обстрела с азербайджанской стороны, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, погибли майор Гаруш Амбарцумян 1989 года рождения и капитан Сос Элбакян 1992 года рождения.

Подразделения противовоздушной обороны сбили азербайджанский ударный беспилотник, добавила Степанян.

Напомним, что бои, в том числе с применением танковых и артиллерийских орудий, идут вблизи населенных пунктов с обеих сторон границы. Минобороны Азербайджана ранее заявило, что армянские военные обстреляли села Агдам и Дондар Гушчу Товузского района, и "азербайджанская сторона принимает контрмеры". Армения сообщила об обстреле азербайджанскими военными села Чинари в Тавушской области, а позднее – об обстреле города Берд.

Минобороны Азербайджана ежедневно сообщает об обстрелах своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Тавушской областью Армении. До третьей декады июня в этих сводках сообщалось о 20-30 обстрелах за сутки, но затем число ежедневно фиксируемых обстрелов выросло - в некоторые дни поступала информация о более чем 50 обстрелах, а 8 июля ведомство насчитало 78 обстрелов за сутки.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"ООН и Госдеп США призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия", "ОБСЕ осудила военные действия Армении и Азербайджана", "Сбор добровольцев для отправки в Армению объявлен в Нагорном Карабахе".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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