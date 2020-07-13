Бывший министр обороны Азербайджана задержан после обстрелов на границе

13 июля 2020, 18:30

Рагим Газиев обвиняется в деятельности против государства и призывах к захвату государственных органов, сообщили в Службе госбезопасности Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", трое армянских военных были госпитализированы сегодня с осколочными ранениями после обстрела с азербайджанской стороны, сообщили власти Армении. Общее число жертв обстрелов 12 и 13 июля на границе Азербайджана и Армении составило 13 человек.

12 июля на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении произошел бой, в котором погибли два азербайджанских солдата, еще пятеро получили ранения. Позднее один из раненых умер. Сегодня Минобороны Азербайджана сообщило о новых боях и смерти четвертого солдата. Таким образом, с азербайджанской стороны четверо погибших и четверо раненых.

"Рагим Газиев был задержан сегодня по подозрению в том, что он 12 и 13 июля во время проведения боевых операций в связи с провокациями противника на азербайджано-армянской границе, целенаправленно распространял через социальные сети не соответствующие действительности сведения о сути событий, совершая тем самым действия, направленные на ослабление обороноспособности Азербайджанской республики", - сказано в совместном сообщении Службы государственной безопасности и Генпрокуратуры Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, Газиеву инкриминируются призывы "к беспорядкам и насильственному захвату государственной власти". В отношении него возбуждено дело по статьям 281 (публичные призывы против государства) и 282 (диверсия) Уголовного кодекса Азербайджана, говорится в сообщении ведомства.

Редактор сайта xural.com Аваз Зейналов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Газиев был задержан сегодня утром. "Мне позвонила дочь Рагима Газиева и сказала, что его задержали около 10 часов утра во дворе их дома лица в штатском", - заявил Зейналов. Он отметил, что не располагает подробностями дела.

Родственники Газиева и его адвокат оказались недоступны для комментариев.

Напомним, Рагим Газиев был министром обороны Азербайджана с 1992 по 1993 год. Осенью 1993 года его арестовали по делу "об оккупации армянскими войсками городов Шуша и Лачин в Нагорном Карабахе в мае 1992 года". В сентябре 1994 года Газиев сбежал из изолятора и до 1996 года скрывался в России. В 1995 году его заочно приговорили к смертной казни, позже замененной на пожизненное заключение. После задержания московской милицией в 1996 году Газиев был передан азербайджанским правоохранительным органам. На свободу он вышел после помилования в 2005 году.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".