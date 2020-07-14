Село Агдам. Фото: Joaoleitao https://ru.wikipedia.org/

14 июля 2020, 16:28

Азербайджанский селянин погиб на границе с Арменией

Мирный житель убит при обстреле села с армянской стороны, сообщил МИД Азербайджана. Число жертв трехдневного конфликта на границе, по официальным данным властей двух стран, достигло 23.

Как писал "Кавказский узел", с 12 июля с обеих сторон границы Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении ведутся обстрелы боевых позиций вблизи населенных пунктов. К 14 июля их жертвами стали 20 военнослужащих и два армянских полицейских: со стороны Азербайджана насчитывается 11 погибших военных и четверо раненых военнослужащих, Минобороны Армении сообщало о двух погибших и пяти раненых.

В результате артобстрела со стороны Армении погиб житель села Агдам Товузского района Азизов Азиз Иззет оглу 1944 года рождения, сообщил сегодня МИД Азербайджана.

Обстрелы населенных пунктов в Азербайджане несут угрозу жителям, а также "наносят серьезный ущерб экономике, имуществу и инфраструктуре гражданских объектов", говорится в распространенном пресс-релизе министерства, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Мы призываем международное сообщество жестко отреагировать на нападения на гражданское население Азербайджана со стороны армянских военных сил и осудить эти незаконные действия Армении", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Политическое и военное руководство Армении несет ответственность за убийство азербайджанского гражданского лица, сказано в обнародованном документе.

Напомним, Минобороны Азербайджана ранее заявило, что армянские военные обстреляли села Агдам и Дондар Гушчу Товузского района, и "азербайджанская сторона принимает контрмеры". Армения в свою очередь сообщила об обстреле азербайджанскими военными села Чинари в Тавушской области, а позднее – об обстреле города Берд.

Минобороны Азербайджана ежедневно сообщает об обстрелах своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Тавушской областью Армении. До третьей декады июня в этих сводках сообщалось о 20-30 обстрелах за сутки, но затем число ежедневно фиксируемых обстрелов выросло - в некоторые дни поступала информация о более чем 50 обстрелах, а 8 июля ведомство насчитало 78 обстрелов за сутки.

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"ОБСЕ осудила военные действия Армении и Азербайджана", "ООН и Госдеп США призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия", "Сбор добровольцев для отправки в Армению объявлен в Нагорном Карабахе".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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