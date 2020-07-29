Армянские аналитики сообщили о затишье после обстрелов на границе с Азербайджаном

29 июля 2020, 22:43

Активных боев на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск в Тавушском направлении не происходит, однако ситуация остается напряженной, и новый конфликт может произойти на любом участке границы, в том числе с Нагорным Карабахом, считают военные эксперты Влад Вартанян и Айк Хачикян.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 июля на границе Армении и Азербайджана обострился конфликт, по официальной информации, к 29 июля погибли шесть армянских военных, число раненых составило 38, из них 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых к 16 июля. Из них 12 человек – военные, один – мирный житель. Еще четверо военных были ранены. 29 июля Азербайджан и Армения снова обменялись обвинениями в обстрелах на границе.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана, заявила армянская сторона. Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинило Армению в попытке атаки позиций своих войск, говорится в справочном материале "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку", опубликованном на "Кавказском узле".

Несмотря на относительное затишье на армяно-азербайджанской границе, нельзя сказать, что ситуация перестала быть напряженной, считает военный эксперт аналитико-исследовательского центра "Орбели" Влад Вартанян. По его словам, июльское обострение является лишь предтечей "для дальнейшего наращивания числа нарушений режима прекращения огня".

На сегодняшний день, по словам военного эксперта, ситуация на границе относительно спокойная, и заявления властей обеих стран соответствующие. "Бои на границе все же затихли. А говорить о том, в результате каких договоренностей этого достигли, пока рано", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Вартанян.

Он добавил, что нельзя исключать вероятность эскалации не только в направлении Тавушского района, но и на другом участке армяно-азербайджанской границы или на границе Нагорного Карабаха с Азербайджаном.

Эксперт также оценил военные преимущества, которых смогла добиться Армения. По его словам, в соответствии со спутниковыми снимками от 15 июля, опубликованными на одном из открытых ресурсов, можно заметить, что Армения на своей территории улучшила некоторые позиции, в частности, в районе села Мовсес. "Так что в данном случае Армения улучшила свои позиции с тактической точки зрения", - отметил Варданян, добавив, что при этом итоги конфликта нельзя назвать стратегической победой.

Ранее азербайджанские аналитики также указали на риски возобновления боев с Арменией. Так, по словам бывшего сотрудника управления Минобороны Азербайджана Азада Исазаде, несмотря на относительную стабилизацию ситуации на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск, конфликт между двумя странами не урегулирован, что может привести к новым масштабным боестолкновениям. Необходимо создание новой площадки переговоров, так как прежний формат перемирия исчерпал себя, заявил глава НПО "Военные юристы" Тельман Абилов.

Аналитик военно-аналитического портала Razm.info Айк Хачикян также считает, что ситуация на армяно-азербайджанской границе утихла и вернулась к уровню, на котором была до 12 июля. Однако как долго это затишье сохранится, сложно предугадать, добавил эксперт. Военный аналитик также не исключает повторной эскалации ситуации на границе.

С другой стороны, по мнению Хачикяна, ситуация не могла длительное время оставаться напряженной в той степени, которая была: конфликт либо должен был затихнуть, либо эскалация должна была принять еще более широкие масштабы.

Само июльское обострение, как отметил Хачикян, это результат ряда событий, следующих друг за другом, а нынешняя эскалация – это один из тех "пиков" конфликта, которые периодически проявляются.

Напомним, что опрошенные "Кавказским узлом" политологи ранее заявляли, что в июльском конфликте между Азербайджаном и Арменией вопрос Нагорного Карабаха ушел на второй план. Повторившийся спустя четыре года вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном имеет существенные отличия от событий 2016 года, поскольку происходит на границе, не оспариваемой обеими сторонами, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии. Однако вооруженное противостояние не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".