Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах на границе

29 июля 2020, 10:22

Позиции азербайджанских войск в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 65 раз, заявило Минобороны страны. Оборонное ведомство Армении сегодня насчитало 22 обстрела своих позиций.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июля Азербайджан насчитал 38 обстрелов позиций своих войск за сутки в зоне карабахского конфликта, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о 17 обстрелах позиций военных Армении.

12 июля на границе Армении и Азербайджана обострился конфликт, по официальной информации к 29 июля погибли шесть армянских военных, число раненых составило 38, из них 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых к 16 июля. Из них 12 человек – военные, один – мирный житель. Еще четверо военных были ранены.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки и 60-миллиметровые минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 65 раз", – сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Под обстрел попали азербайджанские позиции в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района, отметило ведомство.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Стрельба велась также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения Минобороны страны.

Армения заявила о стабильной обстановке на границе с Азербайджаном

За ночь военные Азербайджана произвели в сторону армянских позиций 497 выстрелов, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. "Сегодня утром на армяно-азербайджанской государственной границе сохранился относительный мир. Азербайджанская сторона 22 раз нарушила режим прекращения огня, произвела стрельбу в сторону армянских позиций Коллагир, Мовсес, Неркин Кармирагбюр", – написала Степанян сегодня на своей странице в Facebook.

Она добавила, что под обстрелы также попали позиции армянских военных, расположенные в Коти, Ерасхе, Дживе, Зангакатуне и Ельпине.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана, заявила армянская сторона. Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинило Армению в попытке атаки позиций своих войск, говорится в справочном материале "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку", опубликованном на "Кавказском узле".

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".