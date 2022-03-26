Бакинские военные эксперты прокомментировали передислокацию войск в Нагорном Карабахе

26 марта 2022, 04:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Передислокация азербайджанских военных в Нагорном Карабахе производится для усиления своих позиций, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку. По их словам, особую важность имеет для азербайджанских военных гора Фаррух - самая высокая точка на востоке Нагорного Карабаха, с которой контролируется огромная территория.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта информштаб Нагорного Карабаха заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. Азербайджанские военные заняли село Парух в Аскеранском районе, сообщил глава населенного пункта. Сообщения о продвижении азербайджанских войск в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности, ведется уточнение позиций и мест дислокации военных, заявило Минобороны Азербайджана.

Министерство иностранных дел Армении опубликовало 25 марта сообщение о ситуации в Нагорном Карабахе. "Азербайджан продолжает вторжение в зоне ответственности миротворческого контингента Российской Федерации, начавшееся 24 марта в районе села Парух Аскеранского района", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстановка в Нагорном Карабахе остается напряженной.

В свою очередь МИД Азербайджана 25 марта отметил, что сообщение МИД Армении "является очередной попыткой ввести в заблуждение мировое сообщество". "По данным министерства обороны Азербайджана, позиции и места дислокаций в регионе уточняются, поводов для какой-либо истерии нет", - говорится в сообщении ведомства, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

В сообщении МИД Азербайджана также комментируется ситуация с подачей газа в Нагорный Карабаха. «Что касается технических неполадок в газопроводах региона из-за сложных погодных условий в течение нескольких дней, то Армения намеренно использует ситуацию как инструмент политического манипулирования», - заявляет ведомство.

В ночь на 8 марта на участке газопровода Шуши (азербайджанское название – Шуша) – Зарифлу произошла авария, из-за чего была прекращена подача газа в Нагорный Карабах. Ремонт газопровода на контролируемой Азербайджаном территории начался 16 марта и завершился 19 марта, после чего газ начал поступать в дома жителей Нагорного Карабаха. Однако в ночь на 22 марта газоснабжение было вновь остановлено. На фоне холодной погоды и снегопада это создает дополнительные гуманитарные проблемы жителям, заявил информационный штаб Нагорного Карабаха. 22 марта российские миротворцы приступили к переговорам с азербайджанской стороной по вопросу о восстановлении подачи газа. Жители Нагорного Карабаха высказали мнение, что все коммуникации должны контролироваться миротворцами.

Свое заявление министерство завершило словами: "Настало время заниматься реальной работой, а не политическими манипуляциями".

Военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде отметил, что довольно сложно комментировать ситуацию, сложившуюся в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, так как оттуда поступает "противоречивая информация".

«Судя, по сообщениям из СМИ, происходят какие-то изменения вокруг сел Фаррух (армянское название - Парух - прим. «Кавказского узла») и Пирлер (армянское название - Храморт - прим. «Кавказского узла»)», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Исазаде, стратегическое значение имеет не столько село Фаррух, а расположенное рядом с ней одноименная гора.

Показателем значимости этой высоты эксперт назвал кровопролитные бои за нее в первую Карабахскую войну, и в особенности в 1992-93 гг., когда Фаррух не раз переходил из рук в руки. «Эта самая высокая точка на востоке Карабаха. С освобождением города Шуша осенью 2020 года азербайджанская армия получила оперативный обзор над Ханкенди (армянское название - Степанакерт - прим. «Кавказского узла») и прилегающими к нему территориями с южной стороны Карабаха. Овладение высотой Фаррух позволит Азербайджану получить контроль над обширными территориями Карабаха с востока. То есть отсюда открывается обзор над большой долиной, где под прямой видимостью азербайджанских военных оказываются города <...>, важные транспортные коммуникации региона. Более того, взятие Фарруха приближает азербайджанскую армию к городу Ходжалы», - сказал Исазаде.

С другой стороны, отметил он, взятие Фарруха решает для Азербайджан задачу обеспечения безопасности обширной низменной территории – населенных пунктов Агдамского района. «Сохранение этой высоты у армян всегда создает потенциальную угрозу Агдамскому району. То есть если высота у армян, они получают оперативный обзор за обширными низменными территориями Азербайджана восточнее Карабаха. Если высота у Азербайджана, то открывается обзор уже на армяно-населенную часть Карабаха», - пояснил Исазаде.

Что касается села Пирлер (Храморт), то, по мнению эксперта, этот населенный пункт представляет важность с логистической точки зрения, поскольку здесь проходит автомобильная дорога к тому же Фарруху.

Военный обозреватель агентства Тuran Шахин Гаджиев также указал корреспонденту "Кавказского узла" на стратегическую значимость горы Фаррух.

«Это самая высокая точка в восточной части Карабаха. Она расположена на высоте 1200 метров над уровнем моря. Взятие этой высоты азербайджанскими военными существенно ослабляет положение армянских сил в этой части Карабаха. Под прямым прицелом оказываются все близлежащие населенные пункты вплоть до Ходжалы, а также дорога Агдам-Аскеран. Это серьезно ограничит возможности армянской стороны, если она попытается взять военный реванш», - сказал эксперт.

По его словам, совместным заявлением лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 9 ноября, и, в частности, пунктом 4, предусматривался вывод армянских военных сил одновременно с разворачиванием российского миротворческого контингента. «Прошло полтора года, но этот пункт заявления не исполнен. Более того, в армянском обществе сильные реваншистские настроения. В таких условиях, Азербайджану приходится принимать превентивные меры безопасности», - отметил Гаджиев.

Что касается дальнейшего развития событий, то, по мнению эксперта, если армянская сторона попытается атаковать азербайджанских военных, то ответ будет жестким.

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