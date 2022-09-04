Армения отвергла обвинения Азербайджана в обстрелах

04 сентября 2022, 16:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские военные не открывали стрельбу на границе, информация азербайджанской стороны не соответствует действительности, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения Вооружённых сил Армении с полудня 3 сентября до утра 4 сентября обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах. Азербайджанская армия приняла "адекватные ответные меры", заявило ведомство.

Информация Минобороны Азербайджана не соответствует действительности, заявило сегодня Минобороны Армении. "3 и 4 сентября подразделения ВС Армении не открывали огонь по азербайджанским позициям, расположенным на восточном направлении армяно-азербайджанской границы", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Ситуация на границе относительно стабильна и находится под полным контролем армянской армии, отмечается в публикации, переведенной на русский язык "Кавказским узлом".

Напомним, днем ранее, 3 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило, что позиции азербайджанской армии были 19 раз за сутки обстреляны со стороны Армении и Карабаха. Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения.

2 сентября Минобороны Азербайджана также заявило, что армянские подразделения открыли огонь в направлении Кельбаджарского района по позициям азербайджанской армии, обстреляв два военных грузовика. Минобороны Армении в ответ обвинило азербайджанских военных в обстреле автомобиля и опровергло сведения о стрельбе в Кельбаджарском направлении.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.