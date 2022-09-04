Азербайджан обвинил Армению в обстрелах

04 сентября 2022, 12:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции военных в Кельбаджарском и Лачинском районах были обстреляны со стороны Армении, раненых нет, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что позиции азербайджанской армии были 19 раз за сутки обстреляны со стороны Армении и Карабаха. Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения.

2 сентября Минобороны Азербайджана также заявило, что армянские подразделения открыли огонь в направлении Кельбаджарского района по позициям азербайджанской армии, обстреляв два военных грузовика. Минобороны Армении в ответ обвинило азербайджанских военных в обстреле автомобиля и опровергло заявление о стрельбе в Кельбаджарском направлении.

За минувшие сутки позиции азербайджанской армии на границе с Арменией неоднократно были обстреляны, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, подразделения Вооружённых сил Армении с полудня 3 сентября до утра 4 сентября с перерывами обстреливали из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах на границе двух стран.

Азербайджанская армия приняла "адекватные ответные меры", потерь личного состава и техники у азербайджанской стороны нет, говорится в сообщении, переведённом на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

Минобороны Армении по состоянию на 12.00 мск на своем сайте не отреагировало на обвинение азербайджанской стороны.

Напомним, 26 августа азербайджанские военные по трехстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года взяли под контроль населенные пункты Лачинского коридора - Лачин (Бердзор) и села Забух (Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 31 августа Агентство по разминированию территорий Азербайджана заявило, что в Лачинском коридоре найдено более 1300 мин, произведенных в Армении в 2021 году, уже после осенней войны 2020 года.

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