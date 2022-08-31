Азербайджан обвинил Армению в минировании Лачинского коридора

31 августа 2022, 20:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За последние 15 дней в Лачинском коридоре обнаружено более 1300 мин, произведенных Арменией после 2020 года, заявили в Агентстве по разминированию территорий Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа противопехотная мина взорвалась в Губадлинском районе. Сапер-кинолог получил легкие ранения, немецкая овчарка погибла, сообщило Агентство по разминированию территорий Азербайджана.

При взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы люди. Так, 22 августа двое азербайджанских военных подорвались на минах в Лачинском районе. 5 августа военнослужащий армии Азербайджана получил смертельные травмы, подорвавшись на мине в Кельбаджарском районе. 2 августа трое сотрудников Агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) подорвались на мине в Физулинском районе Азербайджана.

На территории Лачинского района с 15 по 31 августа было обнаружено 1318 противопехотных мин "ПМН-Э", говорится в сегодняшнем совместном заявлении министерства обороны Азербайджана и Агентства по разминированию территории Азербайджана (ANAMA), переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

Обнаруженные мины были произведены в Армении в 2021 году, то есть после окончания 44-дневной войны в Карабахе, подчеркивается в заявлении.

Представители Минобороны и ANAMA указали, что, согласно международному гуманитарному праву, в частности, подписанному в 1997 году Оттавскому соглашению, производство, хранение, транспортировка и применение противопехотных мин запрещается.

Кроме того, сказано в заявлении, Армения нарушает требования Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям от 1949 года, демонстрируя «неуважение к международному сообществу». Минобороны и ANAMA обвинили Армению в "минном терроризме", а также "преступлении против мира и безопасности и окружающей среды в регионе".

Противопехотные мины были заложены на прилегающих участках вдоль Лачинского коридора, сказал корреспонденту "Кавказского узла" источник в ANAMA. "О передаче коридора под контроль азербайджанской армии было объявлено 26 августа, но подготовительные работы, в том числе разминирование на отдельных участках, начались раньше этой даты", - отметил чиновник. В настоящее время разминирование продолжается, добавил он.

С 10 ноября 2020 года в результате подрывов на минах в зоне карабахского конфликта погибли семь военнослужащих и 32 мирных жителя, травмы получили 19 военных и 68 мирных жителей, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в Генпрокуратуре Азербайджана.

На сайтах Минобороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 20.43 мск нет информации об обнаружении в Лачинском коридоре противопехотных мин.

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