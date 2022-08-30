Разминирование в Нагорном Карабахе. Кадр видео ITON.TV-INTER https://www.youtube.com/watch?v=hvbnu83JSXM

30 августа 2022, 11:33

Сапер пострадал при взрыве мины в Азербайджане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Противопехотная мина взорвалась сегодня в Губадлинском районе. Сапер-кинолог получил легкие ранения, немецкая овчарка погибла, сообщило Агентство по разминированию территорий Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", при взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы люди. Так, 22 августа двое азербайджанских военных подорвались на минах в Лачинском районе. 5 августа военнослужащий армии Азербайджана получил смертельные травмы, подорвавшись на мине в Кельбаджарском районе. 2 августа трое сотрудников Агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) подорвались на мине в Физулинском районе Азербайджана.

Сегодня на территории Губадлинского района, перешедшего под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года, сработала противопехотная мина, сообщило сегодня агентство Trend со ссылкой на пресс-службу ANAMA.

Сапер-кинолог Абдулла Гусейнов получил легкие телесные повреждения. Погибла бельгийская овчарка малинуа по кличке "Дина", которая работала вместе с сапером, проинформировало агентство Report.

22 августа в Генпрокуратуре Азербайджана "Кавказскому узлу" сообщили, что с 10 ноября 2020 года в результате подрывов на минах в зоне карабахского конфликта погибли семь военнослужащих и 32 мирных жителя, травмы получили 19 военнослужащих и 67 мирных жителей страны.

С 22 по 27 августа в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах саперы обнаружили 240 противопехотных мин, 69 противотанковых мин и 81 неразорвавшийся боеприпас отчиталось ANAMA 29 августа.

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Примечание:

"Азербайджанский военный погиб при взрыве мины", "Азербайджанские саперы отчитались о найденных минах", "Азербайджан сообщил об обнаружении минного поля на высоте Сарыбаба".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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