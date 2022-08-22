Двое азербайджанских военных подорвались на минах в Лачинском районе

22 августа 2022, 12:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащие получили травмы в результате подрыва на минах в Лачинском районе, сообщила генпрокуратура Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Азербайджан получил контроль над территорией Лачинского района в ноябре 2020 года, после окончания военных действий.

Двое военнослужащих азербайджанской армии получили телесные повреждения различной степени в результате подрыва на минах в Лачинском районе, сообщила генеральная прокуратура Азербайджана.

"Военнослужащие Минобороны Азербайджана Вугар Сулейманов и Гейдар Гюльмалыев получили телесные повреждения различной степени, попав на мины на части Лачинского района, освобожденной от оккупации", - говорится в сообщении генпрокуратуры, перевод которого сделал корреспондент "Кавказского узла".

По данным на 22 августа, с 10 ноября 2020 года в результате подрывов на минах в зоне карабахского конфликта погибли семь военнослужащих и 32 мирных жителя, травмы получили 19 военнослужащих и 67 мирных жителей страны, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

Напомним, 5 августа военнослужащий армии Азербайджана Бабек Алиев получил смертельные травмы, подорвавшись на мине в Кельбаджарском районе, сообщило Минобороны страны. 2 августа трое сотрудников агентства по разминированию ANAMA подорвались на мине в Физулинском районе Азербайджана.