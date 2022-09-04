Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах во второй раз за сутки

04 сентября 2022, 20:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции азербайджанских военных в Кельбаджарском районе подверглись обстрелам со стороны Армении сегодня вечером, следует из сообщения Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", сегодня днем азербайджанское министерство обороны заявило об обстреле своих позиций в Кельбаджарском и Лачинском районах со стороны Армении. Минобороны Армении эти обвинения отвергло, заявив, что армянские военные не открывали стрельбу на границе.

Армянские военные с государственной границы обстреляли позиции азербайджанской армии близ сел Зяйлик и Йухары Айрым Кяльбаджарского района, говорится в сообщении на сайте азербайджанского военного ведомства.

Азербайджанские военнослужащие предприняли "адекватные ответные меры", утверждается в публикации. На сайте Минобороны Армении по данным на 20.15 мск нет комментариев по поводу последнего обвинения со стороны Баку.

Днем ранее, 3 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило, что позиции азербайджанской армии были 19 раз за сутки обстреляны со стороны Армении и Карабаха. Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения.

2 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что армянские подразделения открыли огонь в направлении Кельбаджарского района, обстреляв два военных грузовика. Минобороны Армении в ответ обвинило азербайджанских военных в обстреле автомобиля и опровергло сведения о стрельбе в Кельбаджарском направлении.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.