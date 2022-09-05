Азербайджан обвинил Армению в обстреле сел на границе

05 сентября 2022, 16:19

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в двух селах Кельбаджарского района, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении отвергло это обвинение.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября Минобороны Азербайджана два раза за сутки обвинило армянских военных в обстрелах позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. Армянская сторона отвергла эти обвинения.

В ночь на 5 сентября подразделения армянской армии подвергли "интенсивному обстрелу" из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Йеллиджа и Зивель Кельбаджарского района, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. "В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен", - говорится в сообщении, размещенном на русскоязычной версии сайта министерства.

Минобороны Армении назвало эту информацию не соответствующей действительности. "В ночь с 4 на 5 сентября подразделения ВС Армении не открывали огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы", - говорится в публикации на сайте ведомства, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Отметим, 3 сентября Минобороны Азербайджана также сообщило, что позиции азербайджанской армии были обстреляны со стороны Армении и Карабаха. Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения.

2 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что армянские подразделения открыли огонь в направлении Кельбаджарского района, обстреляв два военных грузовика. Минобороны Армении в ответ обвинило азербайджанских военных в обстреле автомобиля и опровергло сведения о стрельбе в кельбаджарском направлении.

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