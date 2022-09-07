Азербайджан заявил об обстрелах со стороны Армении

07 сентября 2022, 16:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции азербайджанской армии в Лачинском районе сегодня утром обстреляны из разнокалиберного оружия со стороны Армении, повреждена техника, которая прокладывала дорогу к расположению военных, сообщило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении опровергло это сообщение.

Как писал "Кавказский узел", со 2 по 5 сентября Азербайджан ежедневно обвинял армянскую сторону в обстрелах на границе. Минобороны Армении отвергало обвинения. Ответственность за напряженность на границе лежит на руководстве Армении, заявило 6 сентября Минобороны Азербайджана. Сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные вечером 6 сентября и ночью обстреляли позиции азербайджанской армии в селах Кельбаджарского и Лачинского районов.

6 сентября Минобороны Армении сообщило, что младший сержант Арман Саргсян погиб в результате обстрела со стороны Азербайджана. Это заявление не соответствует действительности, заявило Минобороны Азербайджана.

7 сентября с 08.10 до 12.40 (07.10 по 11.40 по мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Нораван Гаракильсинского района (территория Сюникской области Армении - Прим. "Кавказского узла"), на государственной границе, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Ведомство сообщило, что в результате обстрела повреждения получил экскаватор. "Обстрелу подверглась и техника, принадлежащая компании, которая проводила работы по прокладке путей снабжения к подразделениям азербайджанской армии. Технике нанесен ущерб, пострадавших нет", - перевел сообщение Минобороны корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны проинформировало, что "подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры". "Оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений азербайджанской армии", - указано в сообщении военного ведомства.

Минобороны Армении назвало информацию об обстрелах техники несоответствующей действительности. "Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная, под полным контролем вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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